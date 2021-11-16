ست علامات لمرحلة مبكرة في ساقك لتجلط الأوردة العميقة

تجلط الأوردة العميقة هو جلطة دموية في الوريد يمكن أن تكون مميتة ، وتؤثر على واحد من كل 1000 بريطاني كل عام. فيما يلي ست علامات تدل على مراحل مبكرة في ساقك.



تجلط الأوردة العميقة هو حالة مهددة للحياة تحدث عندما تتكون جلطة دموية في أعماق الجسم. تتكون الحالة عادةً في ساقيك ، ولكن يمكن أن تتطور أيضًا في مناطق أخرى من الجسم. في كلتا الحالتين ، إنها حالة خطيرة ويمكن أن تتحول بسهولة إلى حالة طبية طارئة - فما العلامات التي يجب أن تبحث عنها؟



تجلط الأوردة العميقة ، المعروف أيضًا باسم DVT ، هو جلطة دموية في أحد الأوردة العميقة في الساقين أو الحوض أو الذراعين أو البطن.

إذا كانت الجلطة الدموية كبيرة وتسد الوريد في الغالب أو كليًا ، فقد تكون لديك الأعراض التالية في ساقيك:



ألم نابض أو مغص في ساق واحدة (نادراً كلتا الساقين) ، عادة في ربلة الساق أو الفخذ

تورم في ساق واحدة (نادرا كلا الساقين)

جلد دافئ حول المنطقة المؤلمة

جلد أحمر أو داكن حول المنطقة المؤلمة

الأوردة المنتفخة التي تكون صلبة أو مؤلمة عند لمسها

ألم وحنان ، عادة في ربلة الساق أو الفخذ الداخلي





تحتاج إلى رؤية طبيبك على وجه السرعة إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المخيفة لتجلط الأوردة العميقة.

من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض تحدث أيضًا في ذراعك أو بطنك إذا كان هذا هو مكان تجلط الدم.

ستحتاج إلى علاج لوقف الجلطة الدموية كما لو كانت تتطور وتتحرك قد تكون مميتة.

سيسألك طبيبك عن الأعراض والتاريخ الطبي ويفحصك من أجل الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.

بعد ذلك ، من المحتمل أن تحتاج إلى فحص دم وفحص بالموجات فوق الصوتية لوريد الساق.

إذا تم تشخيص إصابتك بجلطات الأوردة العميقة ، فقد يوصي طبيبك بمضادات التخثر أو الهيبارين أو الوارفارين لمنع تفاقم الحالة وتقليل خطر الإصابة بالانسداد الرئوي.

لن يمكن الجميع من أعراض تجلط الأوردة العميقة.

في الواقع ، تحدث الأعراض فقط في حوالي نصف المصابين بهذه الحالة - وعادة ما يتم التقاط الإصابة بجلطات الأوردة العميقة عندما تتطور لتصبح انسدادًا رئويًا.

يحدث هذا عندما تنتقل الجلطة إلى الرئة من المكان الذي تكونت فيه وتعلق.

يُعد الانسداد الرئوي حالة طارئة ، لذا من المهم منع الإصابة بجلطات الأوردة العميقة في المقام الأول لتقليل خطر إصابتك بهذه الحالة الخطيرة.

كيفية تجنب تجلط الأوردة العميقة



لا يمكن دائمًا تجنب تجلط الأوردة العميقة ولكن يمكن الوقاية منه وعلاجه إذا تم اكتشافه مبكرًا.

يمكن أن تؤثر المشكلة على أي شخص ، ولكن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ، أو يعانون من زيادة الوزن ، أو التدخين ، أو تناول حبوب منع الحمل أو العلاج التعويضي بالهرمونات ، أو المصابين بالسرطان أو قصور القلب ، أو يعانون من دوالي الأوردة أو تعرضوا لتجلط الأوردة العميقة من قبل ، هم أكثر عرضة للإصابة بجلطات الأوردة العميقة أكثر من أي شخص آخر.

في بعض الأحيان يمكن أن تحدث الإصابة بجلطات الأوردة العميقة دون سبب واضح أو تكون ناجمة عن موقف مؤقت مثل البقاء في المستشفى أو الجفاف أو السفر في طائرة طويلة أو رحلة بالسيارة أو القطار أو الحمل.

لتجنب تجلط الأوردة العميقة ، توصي NHS بما يلي:

حافظ على وزن صحي

حافظ على نشاطك - يمكن أن يساعدك المشي بانتظام

اشرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف - تزداد احتمالية الإصابة بجلطات الأوردة العميقة إذا كنت تعاني من الجفاف

لا تجلس ساكنًا لفترات طويلة - قم وتحرك كل ساعة أو نحو ذلك

لا تضع ساقيك فوق ساقيك أثناء الجلوس ، فقد يؤدي ذلك إلى تقييد تدفق الدم

لا تدخن - احصل على دعم للتوقف عن التدخين

لا تشرب الكثير من الكحول

إذا كنت تسافر لمدة ثلاث ساعات أو أكثر بالطائرة أو القطار أو السيارة ، اشرب الكثير من الماء وتجنب الكحول .

مصدر المعلومات إكسبريس .