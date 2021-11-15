سكرتير مساعد كفر الشيخ: سيارة متنقلة أمام ديوان المحافظة للتطعيم ضد كورونا ..صور

تابعت المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الاثنين، تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2750 لسنة 2021 م، بشأن حظر دخول العاملين بدواوين الوحدات المحلية، بدون تقديم ما يفيد بتلقي جرعتين من التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشارت إلى توفير سيارة متنقلة أمام الديوان منذ أمس، لتلقي لقاح كورونا، تيسيراً على العاملين.

واطلعت السكرتير العام المساعد، على البطاقات والشهادات التي تثبت حصول العاملين بالديوان العام على الجرعتين، وعدم السماح للعاملين بالدخول دون تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، ويستثنى من ذلك في حالة وجود عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر ذلك أسبوعيًا، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك للحفاظ على العاملين بالمنشآت الحكومية.

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