عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد كفر الشيخ: سيارة متنقلة أمام ديوان المحافظة للتطعيم ضد كورونا ..صور

المهندسة عايدة ماضي
المهندسة عايدة ماضي سكرتير مساعد كفر الشيخ

تابعت المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الاثنين، تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2750 لسنة 2021 م، بشأن حظر دخول العاملين بدواوين الوحدات المحلية، بدون تقديم ما يفيد بتلقي جرعتين من التطعيم ضد فيروس كورونا.

سكرتير عام كفر الشيخ يطلع على شهادات تلقي العاملين لقاح كورونا.. صور

محافظ كفرالشيخ يتجول بالديوان العام للاطلاع على شهادات تلقي العاملين للقاح كورونا

 وأشارت إلى توفير سيارة متنقلة أمام الديوان منذ أمس، لتلقي لقاح كورونا، تيسيراً على العاملين.

واطلعت السكرتير العام المساعد، على البطاقات والشهادات التي تثبت حصول العاملين بالديوان العام على الجرعتين، وعدم السماح للعاملين بالدخول دون تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، ويستثنى من ذلك في حالة وجود عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر ذلك أسبوعيًا، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك للحفاظ على العاملين بالمنشآت الحكومية.

FB_IMG_1636986513245
FB_IMG_1636986513245
FB_IMG_1636986509456
FB_IMG_1636986509456
FB_IMG_1636986501374
FB_IMG_1636986501374
FB_IMG_1636986505808
FB_IMG_1636986505808
FB_IMG_1636986496858
FB_IMG_1636986496858
كفرالشيخ كفر الشيخ فيروس كورونا كورونا لقاح كورونا محافظ كفر الشيخ

ترشيحاتنا

المؤبد لإمام مسجد هتك عرض طفلة بالدقهلية أثناء تحفيظه القرآن لها ..شاهد

أم تعرض طفلها للبيع على فيسبوك .. اعرف عقوبتها المنتظرة

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 وزراء في الحكومة السورية

السيسي يوجه بالتوسع في استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة

الحرب تقترب .. حلف الناتو يوجه رسالة تحذير إلى روسيا

بورشة تقوم بتوسيع متحفها الرقمي تحت اسم 50 عاماً من التطور والنجاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل |فيديو

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

الشرطة البريطانية : انفجار ليفربول "حادث إرهابي" .. والتحقيق مستمر

شوبير: الأهلى يدخل في مفاوضات مع أشرف بن شرقي في هذا الموعد

ذنب وحيد لا يغفره الله عز وجل

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 15-11-2021

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن تطورات الموجة الرابعة لكورونا.. ويوجه رسالة للممتنعين عن اللقاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدثت عن الطلاق وسر فقدان الوزن.. تفاصيل حلقة أديل الخاصة مع أوبرا وينفري

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

السفارة البريطانية بالقاهرة تحيي الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية

طريقة عمل الملوحة الصعيدى واكتشفي الفوائد

فيديو

بنصوم ونصلي ونحتفل بمولد النبي.. نجوم أقباط هاجموا زكريا بطرس

حجاب للجنسين| شركة أزياء شهيرة تصمم غطاء رأس للنساء والرجال ..ما القصة؟

يقتل ويسرق ويقول محصلش.. رجاء حسين تشن هجوما على محمد رمضان

القوات المسلحة تبدأ في الترويج لمعرض إيديكس للسلاح قبل أيام من انطلاقه

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ