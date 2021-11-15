جامعة حلوان: تكثيف عمليات تعقيم الجامعة والتوعية ضد مخاطر كورونا

بدأت جامعة حلوان بداية من اليوم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء و المجلس الاعلى للجامعات بشأن حظر دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للحرم الجامعي لمن لم يتلقون أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

بدأت الجامعة فى عدم السماح لمنتسبيها بدخول الحرم الجامعى إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، أو تقديم تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول وتفيد سلبية الإصابة بفيروس كورونا .

أعلن الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان أن الجامعة ملتزمة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال التشديد على ارتداء الماسك الطبي، وعدم السماح للطلاب الدخول من بوابات الحرم الجامعى بدونه، ومراعاة التباعد الاجتماعي، والعمل على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية بصفة دورية، لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

تم التشديد من قبل الأمن الإدارى على الطلاب بضرورة إظهار شهادة التطعيم، أو إفادة بالحصول على التطعيم مع كارنيه الجامعة عند الدخول ، كما أنه قد بدأت الجامعة بتقديم النصائح للطلاب الذين تم منعهم من الدخول بسبب عدم تلقى اللقاح وتوجيههم الى ضرورة للتسجيل وتلقي اللقاح حفاظا على سلامتهم من خطر كورونا ، وكذلك تقديم الإرشادات والنصائح للطلاب بكيفية التقديم للحصول على اللقاح.



نبه رئيس الجامعة على عمداء الكليات بالالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي مع تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف، كما شدد سيادته على ضرورة تطعيم كافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكذلك قام بعمل متابعات دورية للسادة العاملين بالمبنى الإدارى والتأكيد على الحصول على لقاح فيروس كورونا ليتمكنوا من دخول الحرم الجامعى.