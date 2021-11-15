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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس والدة طالبة اعتدت على معلمة بسبب المكياج في مدرسة بقليوب

حملات أمنية
حملات أمنية

قررت نيابة مركز قليوب إخلاء سبيل شقيقة الطالبة المتهمة بالتعدي على معلمات مدرسة جزيرة النجدي للتعليم الأساسي بكفالة 500 جنيه، وحبس والدتها 4 أيام على ذمة قضية أخرى، وإخلاء سبيل 3 معلمات من سرايا النيابة، وذلك في واقعة تعدي شقيقة طالبة، ووالدتها ونجلها بالمرحلة الإعدادية على 3 معلمات بالمدرسة.
 

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز قليوب، يفيد ببلاغ النجدة من إدارة مدرسة جزيرة النجدي للتعليم الأساسي.
 

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء دخول الطلبة الفصول في أول حصة باليوم الدراسي وجدت المعلمة  س. ا، معلمة لغة عربية، وضع الطالبة غ م"  في الصف الخامس الابتدائي مكياج في وجهها وعندما اعترضت المعلمة وحاولت الحديث معها فوجئت برد فعل سيئ.
 

وحضرت أسرة الطالبة والدتها وشقيقتها وشقيقها الطالب بالمرحلة الإعدادية واقتحموا المدرسة من الباب الخلفي نظرا لغلق المدخل الأساسي للمدرسة بالجنازير وتعدوا بالسب والقذف للمعلمات بالمدرسة وحجز معلمة داخل الفصل وتكسير أحد أبواب الفصول وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قليوب مدينة قليوب محافظة القليوبية القليوبية النيابة العامة

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