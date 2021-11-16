عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري F8 تريبوتو تحصل على ترقيات خارقة وعجلات من الذهب عيار 24

فيراري F8 تريبوتو
فيراري F8 تريبوتو تحصل على ترقيات خارقة

تتألق سيارة فيراري F8 تريبوتو عالمياً ، و تعتبر واحدة من أفضل السيارات الخارقة و أكثرها قوة بين سيارت الشركة الأيطالية الرائدة ،  التي تملك سجلاً حافلاً طويلاً من السيارات القوية المثيرة للأعجاب .

و رغم قوتها و موصفاتها القوية ، قامت شركة 1016 Industries بإجراء تعديلات على نطاق واسع و تزويد السيارة الأيطالية بعدة تجهيزات قوية و مثيرة للاعجاب تجعلها أكثر قوة و عدوانية .

 

و من الخارج جاءت سيارة فيراري F8 تريبوتو بتعديلات في الواجهة الأمامية ، و تم تزويدها بجناح خلفي جديد وإضافة لمسات باللون الأسود حول النوافذ الأمامية و فتحات سوداء على غطاء المحرك الأمامي ، و تم تغيير و إستبدال كلاً من العتبات الجانبية و مشتت الهواء الخلفي بقطع أخرى تجعلها أكثر عدوانية و قوة .

 

فيراري F8 تريبوتو تحصل على ترقيات خارقة و عجلات مصنوعة من الذهب

 

و تم استبدال الجنوط القديمة بجنوط جديدة أكثر قوة و مقاومة من شركة Brixton Forged الشهيرة المتخصصة في تصميم الاطارات و تسمى الجنوط الجديدة باسم R11-R ، ولها و التي تتوفر بتصميم من جزئين ، و حافة خارجية مصنوعة من ألياف الكاربون ، و قطع مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراط . 

و تعطي الجنوط الرياضية مظهراً مميزاً و فاخراً مع اللون الأحمر الشهير لفيراري ، و حصلت على نوع من طلاء السيراميك لحمايتها من الخارج .

 

و ميكانيكياً لم تشهد سيارة فيراري F8 تريبوتو أي تعديلات ، حيث تستمد قوتها من محرك شرس V8 تيربو مزدوج بسعة 3900 سي سي يولد قو ة 710 حصان ، و عزم أقصى للدوران يصل إلى 770 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي المقبض مكون من 8 سرعات 

و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.9 ثانية و تصل سرعتها القصوى الي 340 كيلومتر/ساعة.

فيراري F8 تريبوتو سيارة فيراري F8 تريبوتو فيراري F8 تريبوتو سيارة فيرارى

ترشيحاتنا

الرئيس الصيني: سعيد بلقاء صديقي القديم بايدن

بايدن: واشنطن وبكين في حاجة إلى ترتيبات منطقية لتجنب الصدام

ست علامات لمرحلة مبكرة في ساقك لتجلط الأوردة العميقة

فيراري F8 تريبوتو تحصل على ترقيات خارقة وعجلات من الذهب عيار 24

لهذه الأسباب.. جوجل تلغي إطلاق هاتفها القابل للطي Pixel Fold

علاج السحر بشكل نهائي.. تحدى به الشيخ الشعراوي السحرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

أسباب عديدة لـ آلام الكتف.. من بينها أمراض خطيرة

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

خاص.. أول تعليق من "أياكس أمستردام" عن صفقة أكرم توفيق

قبلهن وتحسس أجسامهن.. ننشر أقوال ضحايا الفنان شادي نبيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة جدا.. شاهد امرأة تلد 3 توائم متطابقة| صور

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

الموسيقى العربية.. ماجدة الرومي تنحني لعلم مصر وتوزيع جوائز مسابقة رتيبة الحفني

رجل أم سيدة.. بماذا رد الاتحاد الآسيوي حول جنس حارسة مرمى منتخب إيران النسائي؟

فيديو

أنثي في هيئة رجل.. الاتحاد الأردني يطلب بالتحقق من جنس لاعبة منتخب إيران

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

طارق مصطفى لـ صدى البلد: عدم اقتناع كيروش بـ أفشة جريمة

فيديوجراف.. كنت بأدبه ومات في إيدي.. أم تنهي حياة طفلها بسبب شقاوته

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ