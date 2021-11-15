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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري تكشف عن سيارة BR20 الوحيدة والفريدة من نوعها

فيراري BR20
فيراري BR20

كشفت فيراري، عن سيارتها الخاصة ذات الإصدار الوحيد والحصري التي تنتجها الشركة الإيطالية الشهيرة فيراري تحت إشراف قسم المشاريع الخاصة لديها والذي يعرف باسم One-Off أي الإصدار الوحيد والفريد من نوعه، ويتم انتاج هذه الفئة القوية والشرسة بناء على طلب وشروط أحد العملاء.

وتعطي شركة الحصان الجامح أولوية وأهمية كبيرة لهذه الفئة في إطار هدفها لإرضاء الطبقة الخاصة من عملائها المميزين، والتي تشكل تعبيراً حصرياً وخاصاً عن متطلباته وإرضاءاً لرغباته التي يتم المبالغة فيها أحياناً.

وتأتي سيارة فيراري BR20 الكوبية الجديدة والتي تم الإعلان عنها اليوم، لتنضم لهذه السلسة الناجحة من السيارات المحدودة بعد فترة قصيرة من الكشف عن سيارة فيرايري أمولوجاتا.

وجاء تصميم سيارة فيراري BR20 الكوبية المحدودة من الخارج بتصميم رياضي مشابهه للسيارات الكلاسيكية التي برزت وتألقت في فترة الستينات والخمسينات من القرن الماضي مثل Superfast 500  وSuperamerca 410 ، حيث نجحت في الجمع بين النمط الكلاسيكي الفاخر والتصميم الحديث فائق التطور، وتم الاعتماد على قاعدة عجلات سيارة GT4 لوسو .

ومن الداخل تتوفر سيارة فيراري BR20 بمقصورة أمامية فاخرة ومريحة مكونة من مقعدين فقط بدرجتين من اللون البني وتم الاستغناء عن المقاعد الخلفية، مع استخدام ألياف الكربون بكثرة لإعطاء نمط رياضي خفيف وأكثر راحة من قبل، وتم كساء المقاعد بجلد هريتيج دي مورو الفاخر .

وتستمد سيارة فيرايري BR20 قوتها من محرك V12 خارق بسعة 6200 سي سي يولد قوة تصل الي 680 حصان (507 كيلووات )، وعزم أقصى للدوران يصل الي 667 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في خلال 3.4 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى إلي 335 كيلومتر/ساعة.

فيراري ram سيارة فيرارى عجلات سيارة محرك V12 سيارات الكلاسيكية فيراري BR20 كوبييه

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