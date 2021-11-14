فيراري 812 كومبيتزيوني تتألق بأقوى محرك في تاريخ الشركة

تشتهر شركة فيراري الإيطالية بإنتاجها للسيارات الخارقة والسيارات الرياضية وسيارات السباق منذ منتصف القرن الماضي ودائما ما تتألق عالمياً وتحتل مكانة مميزة، وتمثل الكثير من سياراتها الأيقونية النادرة قطعاً أثرية فريدة من نوعها مهما مرت عليها الأيام والسنين تبقى لامعة ومضيئة يتسابق عليها الأثرياء في المزادات العالمية.

وتعتبر سيارة فيراري 812 كومبيتزيوني موديل 2022 تعويضاً لإيقاف إنتاج سيارتيى فيراري 812 سوبر فاست و فيراري 812 GTS، وتتوفر السيارة الجديدة بنسختين هما 812 كومبيتزيوني كوبييه و 812 كومبيتزيوني A نصف المكشوف.

وتستمد سيارة فيراري 812 كومبيتزيوني قوتها من أقوى محرك تنفس طبيعي بدون تيربو في العالم ، و هو محرك V12 و الذي يأتي بسعة 6500 سي سي يولد قوة 818 حصان ، و عزم أقصى للدوران يصل الى 692 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي المقبض يتكون من 7 سرعات .

وتصل دورة المحرك الى بحد أقصى الى 9500 دورة في الدقيقة مقابل 8500 دورة في السابق و هذا ما يجعله المحرك الأسرع دوراناً في تاريخ فيراري ، و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في خلال 2.8 ثانية و من الثبات حتى 200 كيلومتر/ساعة في خلال 7.5 ثانية فقط.

و من الخارج تأتي فيراري 812 كومبيتزيوني بتصميم رياضي أنيق و جذاب يعطي أنطباعاً بالفخامة و السرعة ، تم استخدام الكاربون فايبر في تصنيع هيكلها و أغلب الأجزاء الخارجية كما تم تقليل بعض التجهيزات ، و طرحها كمميزات إضافية للعمل على تقليل وزن السيارة و زيادة سرعتها حيث بلغ وزن السيارة الجاف بدون أي سوائل 1487 كيلو جرام فقط ، و تم إعادة رسم و تصميم المصدين الأمامي و الخلفي و إجراء عدة تحسينات لتحسين الانسيابية مثل ناشر هوائي خلفي و فتحات تهوية سفلية ، و تتوفر أيضاً على مصابيح LED أمامية و خلفية و نظام عادم ثنائي المخرج وإطارات ذهبية مع خمسة أضلاع مزدوجة على شكل حرف V .

و من الداخل جاءت فيراري 812 كومبيتزيوني بمقصورة داخلية راقية تم كسوتها بالكامل بالجلد الفاخر مع حشوات قماشية ، و تحتوي على مجموعة كبيرة من وسائل الترفييه والراحة ووسائل الاتصال الحديثة و مداخل أتصال بالأجهزة المحمولة ، مثل مدخل Aux و بلوتوث و راديو يتصل بالأقمار الصناعية و عجلة قيادة متعددة الوظائف.

لم تعلن فيراري عن السعر الرسمي للسيارة و سيكون السعر متاحاً من خلال الشركة فقط و سيتم أنتاج 999 سيارة من طراز الكوبيية 599 من الطراز المكشوف.