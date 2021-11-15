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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

روحانيات تغزو القلوب.. وزير الأوقاف: فعالية عالمية تاريخية في سانت كاترين

صدى البلد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الجوانب الروحية والدينية والتاريخية تحيط كل مكان في مصر، مضيفا «نعد لفعالية عالمية تاريخية في سانت كاترين وستكون على مدار يومين».

 

وأضاف محمد مختار جمعة، في مداخلة هاتفية بأحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن القرآن الكريم خصص سورة كاملة وهى الطور للتأكيد على قيمة منطقة سانت كاترين، متابعا أن رب العالمين لم يتجلى في الأرض سوى في سانت كاترين. 


وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن سانت كاترين منطقة فريدة ورمز للتسامح، مشيرا إلى أن حضور دولي لسفراء العالم الاحتفالية العالمية التي ستقام في سانت كاترين.

تطوير شامل

وتابع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن هناك تطويرا شاملا غير مسبوق يتم في منطقة التجلي الأعظم في سانت كاترين.
 

محمد مختار جمعة وزير الاوقاف سانت كاترين القران الكريم التجلى الأعظم

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