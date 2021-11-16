برلمانية توضح فوائد التعاون المصري - الروسي فى مختلف المجالات

أكدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، أن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية" ايجابي.

وأكدت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر وروسيا تربطهما علاقات متميزة، مشيدة بتأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على تعزيز العلاقات والتي تكللت بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والتى فتحت آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تلك الجاري تنفيذها.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن مناقشة الرئيسين بشأن تطورات أهم الملفات الإقليمية والدولية بالمنطقة يؤكد حرصهما الدائم على تعزيز العلاقات وفتح افاق تعاون والخروج بنتائج إيجابية تصب في مصلحة الجميع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والطاقة وكذلك استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والطاقة وكذلك استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وكذلك إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الروسي أكد حرص بلاده على الاستمرار في الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق بين البلدين الصديقين فضلاً عن الأهمية التي يوليها للتنسيق والتشاور المنتظم مع الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه؛ ثمن الرئيس السيسي علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا، والتي تكللت بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والتى فتحت آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تلك الجاري تنفيذها.

وتمت مناقشة تطورات أهم الملفات الإقليمية والدولية بالمنطقة، حيث عبر الرئيس الروسي عن تقديره للجهود الشخصية للرئيس في هذا الإطار، والتي عززت المسارات السياسية لتسوية الأزمات بالمنطقة ، وهو الأمر الذي رسخ دور مصر كمركز ثقل لصون السلم والأمن في محيطها الإقليمي، مؤكداً حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين.