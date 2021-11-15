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رئيس التحرير
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توك شو

2030 ستكون القاهرة من أجل مدن العالم

استفاد منها 1.2 مليون مواطن.. التنمية الحضرية: تطوير المناطق غير الآمنة بإجمالي 246 ألف وحدة

المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية

أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنه في عام 2016 أصدر الرئيس السيسي تكليفا بالقضاء على المناطق غير الآمنة. 

وأضاف صديق، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الاثنين، أننا نشهد حاليا ثمار ما زرعناه للقضاء على المناطق غير الآمنة والعشوائية، متابعا أن كل محافظات مصر شهدت مشروعات ضخمة للقضاء على العشوائية.


وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية، أننا بذلنا جهدا كبيرا للتفاوض مع الأهالي للخروج من المناطق غير الآمنة.  


وأكد المهندس خالد صديق، أن هناك مناطق تشهد تلوثا يمثل خطرا على الصحة ضمن المناطق غير الآمنة، مشيرا إلى تطوير المناطق غير الآمنة بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية.


وأكمل أن 1.2 مليون مواطن استفادوا من تطوير المناطق غير الآمنة، لافتا إلى أن المواطن لا يدفع غير قيمة الصيانة الشهرية للوحدات التي تم نقلهم إليها.

 

وأشار المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أن  63 مليار جنيه تكلفة المشروعات والقيمة التقديرية للأرض.

 

وأردف أن الدولة قامت بالقضاء علي العشوائيات وقامت بعمل تطوير للقاهرة الجديدة مع الحفاظ وإعادتها إلي رونقها الحضاري لإظهار معالمها التاريخية ، مؤكدا انه لن يكون هناك أحد في مصر لن يناله التطوير.

 

وأوضح خالد صديق ، الأن لدينا مهام تتجاوز 700 مليار جنيه ، مؤكدا ان تطوير عواصم المدن والمحافظات يصل عددها إلى 500 ألف وحدة بتكلفة 350 مليار جنيه.

 

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنه في عام 2030 ستكون القاهرة من أجل مدن العالم.

خالد صديق التنمية الحضرية غير الآمنة المناطق غير الأمنة أحمد موسى

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