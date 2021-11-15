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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية تكشف موقف الحاصلين على جرعة لقاح واحدة من دخول مقر العمل

خالد قاسم
خالد قاسم

علق الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، على بدء تطبيق قرار منع الموظفين غير المطعميم من دخول مقر عملهم، قائلًا: "إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد أنه على مستوى ديوان عام الوزارة والوحدات التابعة على مدى الشهرين ونصف الماضيين تم إعطاء اللقاح لمنتسبي الديوان العام والوحدات التابعة لها ومنذ صباح اليوم تم استقبال الزملاء ومعهم الشهادات الدالة على تطعيمهم أو موجودة على هواتفهم المحمولة بالإضافة إلى أن هناك مندوب من الموارد البشرية والذي أوضح أن قاعدة البيانات في الوزارة تعكس أن 100 % من الزملاء حصلوا على اللقاح.


وأضاف "قاسم" في مداخلة لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية "TeN" اليوم الاثنين، أنه على مستوى دواوين عموم المحافظات المصرية بالفعل لم يسمح بالدخول لأي شخص لا يوجد معه ما يفيد أنه غير حاصل على اللقاح، بجانب توجيه وزير التنمية المحلية حين تواصله مع المحافظين بضرورة استمرار المتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم العاملين بدواوين المحافظات.


وتابع، أن الحاصلين على جرعة واحدة يكون معهم ما يفيد بحصولهم عليها وأنه في انتظار الجرعة الثانية، قائلًا: "يستكمل إجراءات ويروح شغله لأنه معه ما يفيد حصوله على الجرعة الأولى"، موضحًا: "بعتنا للمحافظات الأسماء اللي جتلنا من وزارة الصحة لمنتسبي الإدارة المحلية الذين لم يتلقوا اللقاح وتم التنسيق مع الصحة لاستكمال عملية اللقاح الخاصة بهم حرصًا لتقديم الخدمات للأهالي في المحافظات المصرية".

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