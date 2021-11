أسرار توت عنخ آمون.. حكاياتان ستغيران نظرتك كليا لقصة الفرعون صاحب اللعنات

ما الأسئلة التي قد تدور بخاطر دارس للتاريخ عند الحديث عن توت عنخ آمون؟ هذا الملك الفرعوني الذي يعتقد أنه ابن إخناتون وإحدى زوجاته، ربما نفرتيتي، اعتلى حكم مصر وهو في التاسعة من عمره وتوفي بعدها بحوالي 10 سنوات فقط، أي أن فترة حكمه لا تمثل أكثر من مجرد موجة في بحر الدولة المصرية القديمة التي تمتد لـ3 آلاف عام. لماذا إذن يحظى بكل هذا الاهتمام العالمي ويحيطه كل هذا الغموض والهالة الساحرة المهيبة؟

في القرن الذي تلا اكتشاف هوارد كارتر لمقبرة توت عنخ آمون، أدى تدفق الكتب والأفلام الوثائقية والمعارض التي نفذت - ناهيك عن تكريم ستيف مارتن عام 1978 في برنامج "ساترداي نايت لايف" - إلى تبجيل الفرعون. ساهم اكتشاف قبره بمقتنياته شبه الكاملة وجثته المحنطة بعد أكثر من 3000 عام، والأسئلة المحيطة بوفاته، والوفيات العنيفة التي حلت بالعديد من زوار حجرة دفنه، في الهالة المحيطة به. والآن هناك كتابان جديدان بصدد النشر يعيدان إحياء جلاله وغموضه للقراء الشباب.

الكتاب الأول

"The Curse of the Mummy: Uncovering Tutankhamun’s Tomb - لعنة المومياء: كشف مقبرة توت عنخ آمون"، والذي تروي فيه كانديس فليمنج التحقيق البوليسي الرفيع الذي قاد كارتر إلى غرفة الدفن السرية للفرعون الشاب والأشياء المذهلة التي وجدها بداخلها.

وبحسب "نيويورك تايمز" الأمريكية، تتمتع فليمنج بمهارة في صياغة الحكايات الحقيقية بنسق سريع الخطى يستهدف القراء من المراهقين ومنتصفي العمر، وظهر ذلم كتبها السابقة مثل "الرحلة الأخيرة لإيميليا إيرهارت" و"اغتيال عائلة رومانوف".

وفي كتابها الجديد عن الفرعون المصري، تروي فليمنج أحدث الخيوط التاريخية لتوت عنخ آمون، وتمزج بين السرد حول الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون مع فصول مصغرة حول اللعنة المزعومة على أولئك الذين يتطفلون على قبره، مما يخلق جو من الرعب والحبكة الدرامية.

يبدأ كتاب فليمينج بمشهد مثير للذكريات: دفن توت عنخ آمون في سرداب تحت الأرض في وادي الملوك، المقبرة الصحراوية بالقرب من طيبة (الأقصر). ضربة حظ أنقذت القبر من أن يلتقطه لصوص القبور نظيفًا. بعد سرقة مجوهرات وأشياء صغيرة أخرى على عجل في غضون أسابيع من دفنه، غمر طوفان غريب بحرًا من الرمال والحجارة والصخور عبر الوادي. كتبت فليمنج:"عندما انتهت العاصفة وانجرفت مياه الفيضان بعيدًا، لم تبقَ علامة على قبر توت عنخ آمون. لقد اختفى تحت طبقة سميكة من الطين والصخر الزيتي والحجر الجيري.على مر القرون، أصبحت الأرض فوق القبر مكب نفايات للعاملين في الحفريات الأثرية الأخرى، فقد السكان أدناه".

ثم، في أوائل القرن العشرين، نزل زوج من علماء الآثار الجريئين إلى وادي الملوك. ترسم فليمينج صورًا حية للثنائي الغريب اللذي أنتجت شراكتهما أعظم اكتشاف أثري في التاريخ. كان جورج إدوارد ستانهوب مولينو هربرت، الإيرل الخامس لكرنارفون، يمتلك أموالًا غير محدودة، وفتنًا بعلم المصريات وضعفًا في الظواهر الخارقة. بحثًا عن الآثار في الصحراء، اختار اللورد كارنارفون المواقع بناءً على نصيحة نفساني ولم يدخر أي نفقات لحماية نفسه من بيئتها. كان هوارد كارتر نقيضه. كان ابن رسام بورتريه شبه مفلس في شمال إنجلترا، كان خشنا وبالكاد تلقى تعليمه، وقد شق طريقه في رحلة استكشافية بريطانية إلى مصر باعتباره مراهقًا "فنانًا غير نبيل" في عام 1891. منح عقدان من الحفر اللاحق في الصحراء كارتر أساسًا شاملاً في علم الآثار:"كيفية تحريك الصخور، وكيفية قراءة الوديان والكثبان الرملية. كيفية حماية الأنفاق من الانهيار. كيف نحميها من أن تأكلها براغيث الرمل حية ".

حظى الاثنان بأول لقاء ميمون في جناح اللورد كارنارفون في وينتر بالاس في الأقصر عام 1908. مع توفير اللورد كارنارفون الأموال وخبرة كارتر، وضعوا أنظارهم على توت عنخ آمون. بعد عقد من بدء بحثهم، ركزوا على زاوية غير مستكشفة في وادي الملوك.

تم سرد قصة الاكتشاف لعدد لاا يحصى من المرات، ولكن فليمنج جعلهتا وكأنها جديدة كلياً بسردها المختلف:"تنظيف الدرجات المؤدية إلى القبر، شعاع مصباح كارتر الذي يضيء الأشياء الرائعة، وعلماء الآثار المذهولون يشقون طريقهم، بوصة بعد بوصة ، في الغرفة حيث كان الفرعون راقداً مغلفاً داخل تابوت حجري وثلاثة توابيت لأكثر من 3300 عام. في "لعنة المومياء"، هناك أوصاف رائعة، بالإضافة إلى صور، للتماثيل والكنوز الأخرى المخصصة لتوت عنخ آمون في حياته الآخرة، بالإضافة إلى سرد مؤثر لتقشير قناع الوجه الذهبي للفرعون وأغلفة لتكشف عن مظهر مراهق دقيق الميزات.

ولم تخجل فليمينج من التفاصيل المروعة:"على الرغم من أن فريق كارتر قد جرد الكنوز بعناية كبيرة، إلا أنهم أظهروا القليل من الاحترام لجسد الفرعون. في مرحلة ما، قام علماء الآثار بلي أذرع المومياء الجافة لإزالة بعض الأساور الذهبية".

اتخذت قصة توت عنخ آمون منعطفاً مأساوياً بعد اكتشاف جثته. في خضم الهستيريا الإعلامية، ونزاع مع الحكومة المصرية على عائدات الكنز وخلاف مع كارتر، شق اللورد كارنارفون طريقه إلى القاهرة. هناك أصابته لدغة البعوض بالعدوى الشديدة وقتلته في أبريل 1923. وفي السنوات التالية، عززت سلسلة من الحوادث المميتة وحالات الانتحار والقتل وغيرها من الوفيات المبكرة الخرافات حول لعنة تحيط بالمقبرة. هل هناك أي شيء لها؟ تجعل فليمينج القصة قضية محيرة، ثم تكشف الحقيقة بشكل مقنع على أنها عملية احتيال.

في غضون ذلك ، لم يكن كارتر قادرًا على الهروب من وضعه كـ"غير نبيل" في مجال تهيمن عليه الطبقة العليا البريطانية. في جنازة كارتر بعد وفاته بمرض السرطان في مارس 1939، جاء خمسة أشخاص فقط لدفنه. تم ربط واحد فقط باكتشاف القبر. تكتب فليمنج:"بقي باقي زملائه المحترفين بعيدًا. لم يرسلوا الزهور حتى".

الكتاب الثاني

إذا كنت تبحث عن كتاب أكثر خفة في تناول ملف الفرعون الصغير، فعليك بقراءة كتاب "King Tutankhamun Tells All - الملك توت عنخ آمون يروي كل شئ" والذي كتبه كريس نونتون وبرسوم توضيحية لجيلهيرمه كارستن.

وكريس نونتون عالم مصريات بريطاني ومن بين كتبه للكبار "البحث عن آخر مقابر مصر- Searching for the Last Tombs of Egypt"، وكتابنا اليوم، هو كتاب سيرة ذاتية للأطفال يمتلئ بشذرات لطيفة عن تاريخ مصر القديمة وثقافتها، وكان الراوي الذي استعان به نونتون في كتابه هو الفرعون البالغ من العمر 3300 عام بنفسه، والذي أعرب عن انزعاجه من موجات الزوار الذين لا يتركوه ينام بسلام مستمتعا بكل هذا الإطراء والاهتمام الذي يحظى به.

وفي الكتاب، يثرثر توت عنخ آمون شائعات حول عائلته "المجنونة"، بقيادة الفرعون الذي يعتقد أنه والده، إخناتون، الذي أجبر المصريين على عبادة آلهة جديدة ونقل جميع سكان طيبة إلى عاصمة جديدة سميت باسمه فوق نهر النيل. بحلول الوقت الذي مات فيه إخناتون وتولى توت عنخ آمون العرش في التاسعة، أصبحت الأسرة غير محبوبة لدرجة أن الصبي كان يخشى أن يتم تشويه قبورهم فيقول:"أضع ختمي الملكي على كل شيء للتأكد من عدم لمس أي شخص لأي شيء". تشير كل تلك الدراما إلى أن شيئًا شريرًا ربما كان وراء وفاة توت عنخ آمون المبكرة بعد عقد من الزمن. يطرح الملك الميت بعض النظريات - القتل، حادث عربة، إصابة الركبة المكسورة - قبل أن يقرر إبقاء الأمر كله لغزًا.

تتغلغل خبرة نونتون العميقة حول مصر القديمة في كل صفحة من صفحات الكتاب، وخاصة تفاصيله الرائعة حول دفن توت عنخ آمون والاستعدادات لحياته الآخرة. علمنا أن وفاة الفرعون كانت غير متوقعة لدرجة أنه حشر في تابوت شخص آخر غير ملائم، مما أجبر الكهنة على التخلص من أحد طرفيه. كانت الأشياء المكدسة في قبره ممتعة من الناحية الجمالية وعملية، بما في ذلك عربة ذهبية تهدف إلى تسريع روحه، أو "كا"، إلى وجهتها التالية، والمعروفة في علم الكونيات المصري باسم "دوات". اثنا عشر قردًا مرسومة على الحائط تدل على الـ 12 ساعة التي سيستغرقها الوصول إلى هناك.

تصنع رسومات كارستن الملونة مرافقة جذابة لشرح نونتون حول الكتابة الهيروغليفية وصنع المومياء والمأدبة المعدة لجثة الملك الميت. توقف هذا النوم عندما جاء عالم آثار بريطاني جوفي عبر وادي الملوك منذ ما يقرب من 100 عام. أعلن الفرعون الميت:"لقد كنت نائمًا منذ عدة قرون، أستمتع بحياتي الآخرة بالكامل.لذا يمكنك أن تتخيل مدى انزعاجي عندما حفر مقبرتني وأخرجني هوارد كارتر عام 1922".

كل من هذين الكتابين الممتعين بمثابة تذكير بأن البحث عن واكتشاف توت عنخ آمون هي قصة مغامرة، مثل مومياء الفرعون، لا تفسد مع تقدم العمر.