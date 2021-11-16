فتاوى تشغل الأذهان.. حكم لبس الأبيض في الحداد على الميت.. هل الخوف من الموت ضعف إيمان.. ومشروعية الامتناع عن الحمل

• حداد المرأة على الميت لا علاقة له بلون الملابس

•استعمال جوزة الطيب في الطبخ جائز شرعا

•الخوف من الموت ليس بالضرورة يكون الأمر ضعف إيمان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

حكم لبس الأبيض في الحداد

أكدت الدكتورة الهام شاهين، الأستاذة بجامعة الأزهر، ومساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، أن الحداد على الميت ليس له علاقة بارتداء الملابس أو لونها.

وقالت “شاهين”، لـ"صدى البلد"، إن حداد المرأة على الميت، له ضوابط وشروط يجب الالتزام بها من المرأة، ولا علاقة له بلون الملابس.

وذكرت أن الثوب الأسود ليس له علاقة باللون الأسود، والأصل فيه أن يكون لبس المرأة فيه احتشام وتستر وليس فيه ما يظهر مفاتن المرأة او يلفت الأنظار إليها.

وأوضحت أن اللون الأسود ليس هو ما يعبر عن حزن المرأة على الميت، بحيث انها لو ارتدت زي او لون اخر نظن انها غير حزينة، فهذا خطأ.

وأشارت إلى أن اللون الأسود ليس هو الأصل في الحداد، كمان ان اللبس الأبيض ليس هو الأصل في الحج، وإنما الأساس في أن اللبس لابد أن يكون بعيد عن لبس او زي الفرح، فالحداد يعني منع الزينة وهذا يتحصل باي زي او اي لون طالما ليس فيه ثوب فرح.

وذكرت أن الحداد بعدم وضع الزينة كالكحل والمكياج والعطور والحناء وعدم لبس الملابس التي يظهر منها الفرح والزينة وان ما تغتسل وتمتشط وتلبس الملابس العادية في المنزل وفي الخروج.

وفي حالة وفاة الزوج، يجب على المرأة عدم الخروج من منزل الزوجية او المبيت خارجه إلا للضرورة القصوى.

هل الخوف من الموت من ضعف الإيمان؟



هل الخوف من الموت من ضعف الإيمان؟.. سؤال يتردد في ذهن كثير من الناس، خاصة في ظل الرهبة التي يواجهونها بمجرد سماع خبر وفاة شخص قريب منهم، فيتبادر إليهم الخوف من ملاقاة الله وحسابهم على ما ارتكبوه من ذنوب، حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالاً عبر منصة الفيديو يوتيوب يقول: هل الخوف من الموت من ضعف الإيمان؟

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الخوف هو أمر طبيعي ومش بالضرورة يكون الأمر ضعف إيمان، موضحاً أن عامة الناس يخافون منه.

حكم وضع جوزة الطيب في الأكل

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبة “حكم وضع جوزة الطيب في الأكل ”، وأجاب الدكتور أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أن استعمال جوزة الطيب في الطبخ جائز شرعا، ولا حرج فيه طالما أنها بالقدر القليل.

وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم استخدام جوزة الطيب في الأكل " عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك أن بعض الناس يقولون عنها إنها من قبيل المسكرات وبعضهم يقولون إنها من المفترات أى التى تضعف البدن، وهو ما عليه الفتوى بأنها من المفترات فطالما أنها بالقدر اليسير فلا حرج أما لو كانت بالقدر الكبير وفهي غير جائز كما أن الكثير من البهارات كثرتها قد تسبب الأمراض الشديدة للشخص اكثر من السكر ومن ثم يجب وضع كل شىء بمقدار قليل .

حكم الامتناع عن الطعام

يكره للإنسان الامتناع عن الطعام وقد يصل إلى مرحلة الحرمة لو عرض نفسه للهلاك، حتى في شهر رمضان فالله تعالى قد حدد لنا وقتا للإمساك ووقتا للإفطار، وعلى المسلم أن يلتزم بما حدده الشرع الحنيف، فإن تعمد تأخير الإفطار عن وقته الشرعي فقد ارتكب أمرا مكروها، فالنبي قال في حديثه الشريف "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" وقال الله في الحديث القدسي "أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا".

وقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن الإضراب عن الطعام من أفعال المشركين ولا يجوز بأي حال من الأحوال اللجوء إلى ذلك مهما كان حجم الظلم الواقع عليك.

وأضاف جمعة خلال رده على سؤال يقول صاحبه:" ما حكم الدين فيمن يضرب عن الطعام إذا وقع عليه ظلم من والده "؟. قائلا: " لم يذكر أن أحدا من المسلمين في زمن الصحابة أن أضرب عن الطعام.

واستدل جمعة بما فعلته إحدى أمهات الصحابة رضوان الله عليهم وكانت مشركة، حيث قالت لابنها إذا ذهبت إلى محمد لن أتناول الطعام ، فلما ذهب الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر ، فقال له : اتركها فإذا جاعت أكلت".

حكم حرمان النفس عن الطعام

لا ينبغي على المسلم حرمان النفس عن الطعام إلا إذا كان هذا الطعام قد يسبب له ضرر من الناحية الصحية فوقتها يجوز له ذلك.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن فلسفة الشهر الكريم شهر رمضان تهدف إلى تربية وجدان المسلم وتقوية إرادته وتعويده على حرمان النفس وضبطها ومنعها مما لا فائدة منه وإلزامها على ما هو أجدى وأنفع.

والصيام هو حرمان النفس من شهوتي البطن والفرج في نهار رمضان وشرب الدخان بعد الإفطار لا يفسد الصيام، لكن التدخين في حد ذاته نكبة من النكبات ومفسدة من المفاسد ومضيعة للمال فيما لا يفيد بل يضر، وقد تكلم الأطباء كثيرًا عن الأمراض التي يسببها إدمان التدخين ، وخاصة مرض السرطان.

حكم تجويع النفس

عن حكم تجويع النفس، نوهت دار الإفتاء، بأنه المؤمن لا يمكن أن يلجأ إلى ما يسمى تجويع النفس، ولكن المؤمن له أن يقتصر على القليل من الطعام الذي يتقوى به على العمل والعبادة، ويقنع باليسير منه ويؤثر ببعض قوته على الفقراء، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المؤمن يأكل في معىّ واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء» رواه البخاري.

حكم رفض الطعام

يقول الدكتور عبدالله على سمك رئيس قسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة جامعة الأزهر في فتواه لـ"صدى البلد"، إن الإضراب عن الطعام غير مشروع، ولو مات المضرب فهو قاتل لنفسه، ووسائل التعبير المشروعة كثيرة.

الامتناع عن الإنجاب

قال الدكتور طه الريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن للمرأة الحق في عدم الإنجاب خوفا على جمالها أو رشاقتها.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء خلال إجابته عن سؤال حول حكم امتناع المرأة عن الحمل من أجل جمالها، أنه يجوز للرجل في هذه الحالة الزواج من غيرها.

حكم عدم الرغبة في الإنجاب

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، متحدثا عن حكم عدم الرغبة في الإنجاب ، إن الله قال في كتابه العزيز {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)} .

وعلق المركز فى رده على سؤال: حكم عدم الرغبة في الإنجاب ، أن المولي عز وجل جعل كل شيء بقدر، وقسم لكل إنسان نصيبه من هذه الحياة، والواجب علينا الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال.

وأوضح، أن النبي ﷺ حثنا على الحكمة من الزواج فعد بعد الإحصان من الوقوع في المعاصي هو التكاثر والإنجاب فقال ﷺ "تناكحوا تكاثروا، فإني أباهي بكم الأمم".

وتابع، أن الحكمة من الزواج هي الإنجاب، ولكن إن كان هناك سبب صحي يمنع من عدم الإنجاب، كأن يؤدي بحياة الأم أو مرضها مرضًا شديدًا وكان ذلك بشهادة الأطباء الثقات، ففي هذه الحالة لا مانع من عدم الإنجاب . وبصفة عامة فالواجب على المسلم أن يعلم أن الله عز وجل هو الرازق كما أنه يهب الولد يهب له رزقة فالمؤمن يعلم قول الله عز وجل قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) الأنعام. وقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) الإسراء.. فلا يجب عليك أخي الحبيب أن تقوم بالحقن المجهري .

هل يجوز للمرأة الامتناع عن الحمل ؟

قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز للمرأة الامتناع عن الإنجاب إلا في حالة الضرر أو في حالة التراضي بين الزوجين، فيجوز ذلك إذا حصل بالتراضي بين الزوجين.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "هل للمرأة الامتناع عن الإنجاب"، أن إنجاب الأولاد حق لكلا الزوجين، مؤكدة أنه ليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها، مستشهدة بقول عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِإِذْنِهَا" أخرجه ابن ماجة في سننه.

وأوضحت: أنه ليس للزوجة أن تتخذ أي وسيلة لمنع الحمل إلا بإذنه، وإنما يجوز الامتناع عن الإنجاب إن كان هناك ضرر على الزوجة منه، مضيفة: "فإذا وجدت ضرورة داعية لتعقيم الإنسان كما إذا كان به مرض عقلي أو جسدي أو نفسي مزمن عصي على العلاج والدواء جاز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية أن يلجأ إلى التعقيم الموقوت لدفع الضرر القائم فعلاً، ونعني بإباحة التعقيم الموقوت أن يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض.

وتابعت: "وأما وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا فإنه يحرم شرعًا إلا لضرورة كأن يخشى على حياة الزوجة إذا تم الحمل مستقبلاً، أو خشي من فساد عضو من أعضائها أو من ضياع منفعته، أو من انتقال مرض مهلك إلى الجنين، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة".