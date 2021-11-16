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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني رمزي يمازح جمهوره بصورة نادرة من طفولته

هاني رمزي
هاني رمزي

نشر الفنان هاني رمزي صورة جديدة من طفولته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهر هاني رمزي في الصورة من طفولته ممسكًا بسماعة تليفون، وعلق عليها: "أنتي لابثة ايه؟ خالث؟"


ويعرض للنجم هانى رمزى حاليا فيلم "200 جنيه" في السينمات التى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي، ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوته مختلفة عن الأخرى.

 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.


فيلم "200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج  محمد أمين.

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الفنان هانى رمزى يمازح جمهوره بصورة من طفولته فيلم 200 جنية بصورة نادرة

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