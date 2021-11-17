مهلبية التفاح للرضع .. فوائدها وطرق عملها فى المنزل

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل مهلبية التفاح للرضع لأنها من أكثر الأكلات المفيدة للأطفال في هذا العمر .

يمكن عمل مهلبية التفاح للرضع فى المنزل بطرق عديدة جدا وبخطوات سهلة تستطيع أى أم تنفيذها فى المنزل.

ويجب قبل عمل مهلبية التفاح للرضع تحديد الفئة العمرية للطفل بالشهور حيث أن طريقة إعدادها تختلف حسب سن الطفل.

ويمكن تقديم مهلبية التفاح للرضع ابتداء من سن 6 شهور حيث أن لها العديد من الفوائد الصحية على الأطفال فى هذا العمر.

تعد مهلبية التفاح للرضع من أكثر الأكلات المغذية للأطفال حديثي الولادة شرط شراءه من مكان موثوق غير معرض لعوادم السيارات والذباب والكيماويات.



طريقة عمل مهلبية للرضع



يتطور كل طفل حسب الجدول الزمني الخاص به واقتراحات التحضير أدناه هي لأغراض إعلامية فقط وليست بديلاً عن المشورة المهنية الفردية من طبيب الأطفال أو أخصائي الصحة أو أخصائي التغذية أو اختصاصي التغذية أو خبير في تغذية الأطفال وتناول الطعام. لا تتجاهل أبدًا المشورة الطبية المتخصصة أو تتأخر في طلبها بسبب شيء قرأته أو رأيته.

أنصاف مطبوخة لمدة 6-9 أشهر + ، شرائح رفيعة لمدة 9-18 شهرًا + ، تفاحة خام كاملة لمدة 18-24 شهرًا + ، خام ومقسمة إلى أرباع لمدة 24 شهرًا +

من 6 إلى 9 أشهر: يُطهى أنصاف التفاح (مع إزالة القشرة واللب والبذور) في الماء المغلي حتى يتم ثقبها بسهولة بواسطة شوكة أو يُطهى التفاح في الفرن حتى يصبح طريًا، و يمكنك أيضًا هرس التفاح المطبوخ لصنع عصير التفاح واللعب بمحسنات النكهة عن طريق إضافة الزبدة أو الزبادي للحصول على دهون زائدة والعطريات مثل الزنجبيل والتوابل مثل الهيل أو القرفة ، إذا كنت ترغب في تقديم تفاحة نيئة في هذا العمر ، العبها بأمان: ابشر التفاح في وعاء يمتص على الطاولة حتى يسلم الطفل المغرفة منه أو يقطع إلى قطع رقيقة.

من 9 إلى 18 شهرًا: في هذا العمر ، استمر في تقديم أجزاء من التفاح المطبوخ وفكر في تقديم شرائح رقيقة جدًا من التفاح الخام مع أو بدون قشر، غالبًا ما يمضغ الأطفال الجلد ويبصقونه ، وعلى الرغم من أن هذا يبدو وكأنه نفايات ، فإن التعرف على الجلد يمكن أن يساعد في تشجيع الطفل على تناول الفاكهة مع الجلد في وقت لاحق من الحياة، كما أنه يشجع على تطوير مهارات الطحن مع الأضراس المنبثقة حديثًا في مرحلة الطفولة

من 18 إلى 24 شهرًا: عندما تعتقد أن طفلك جاهز ، يمكنك محاولة تقديم تفاح كامل ، مع الحرص على اللب وإزالة البذور قبل التقديم (أو إزالة اللب قبل أن يقترب جدًا من البذور) تقديم كامل يمكن أن يكون التفاح في الواقع أكثر أمانًا (على عكس أجزاء التفاح النيئة التي تنكسر بسهولة أكبر) حيث لا يستطيع الأطفال الصغار تناول أكبر قدر ممكن من اللدغات من تفاحة كاملة ، على سبيل المثال من أرباع تفاحة.

إذا كان طفلك يعاني من قشرته ، ما عليك سوى تقشير التفاح أو تقشيره على شكل "خطوط" بحيث تترك بعض القشرة عليها للتعرض، كما هو الحال دائمًا ابق في متناول يدك أثناء تناول الطعام وامتنع عن تقديم التفاح في عربات الأطفال أو مقاعد السيارات.

24 شهرًا فأكثر: في سن الثانية يكون معظم الأطفال الصغار الذين يتطورون عادةً جاهزين لأجزاء من التفاح الخام ، مثل ربع قطعة، ويمكن أن تكون هذه الأجزاء الكبيرة من التفاح أكثر خطورة من تفاحة كاملة ، لذا انتظر حتى تلاحظ طفلك ليكون جاهزًا، كما هو الحال دائمًا ، ابق في متناول يدك أثناء تناول الطعام وامتنع عن تقديم التفاح في عربات الأطفال أو مقاعد السيارات.



تفاح وجزر للرضع

يمكن عمل تفاح وجزر للرضع لمساعدتهم في عملية التعود على تناول الطعام عند اقتراب الفطام ،إليكم طريقة عمل وصفة سهلة.



مكونات

5جزر متوسط ​​الحجم مغسول ، مقشر ، مقطع

2تفاح

مغسول ، محفور ، مقشر ، مقطع



طريقة التحضير

صب الماء في وعاء كبير حتى يصل إلى حوالي 2 بوصة واتركه يغلي على نار عالية. ضع الجزر والتفاح في جهاز Sage Baby Eco-Steamer وضعه في القدر.

غطّي الجزر واتركيه على البخار لحوالي 10 دقائق ، حتى ينضج الجزر وتنضج الشوكة و لن يمتزج الجزر تمامًا إلا إذا تم طهيه جيدًا.

امزجي حتى يصبح ناعمًا وأضيفي القليل من الماء أو حليب الثدي أو تركيبة لتنعيم الهريس إذا رغبت في ذلك وأضيفي القرفة وقلبي حتى تمتزج.





فوائد مهلبية التفاح للرضع فى الشهر السادس



يوجد عدد كبير من فوائد مهلبية التفاح للرضع فى الشهر السادس، وفي حين أن المثل القائل "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب" لم يتم إثباته سريريًا ، يمكنك الاعتماد على التفاح للحصول على الكثير من الألياف وفيتامين ج وفيتامين ب 6 ومضادات الأكسدة لمساعدة الطفل على النمو.

3 تختلف العناصر الغذائية حسب نوع التفاح ؛ على سبيل المثال ، يحتوي التفاح الأحمر على نوع خاص من مضادات الأكسدة تسمى الأنثوسيانين ، والتي قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية وميكروبيوم الأمعاء.

بعد قولي هذا لا تقلقي بشأن العثور على "أفضل" تفاحة واختر أي نوع متاح لك كل التفاح مليء بالتغذية لتقوية جهاز المناعة ، وتعزيز صحة الجلد والنمو الخلوي ، وتنظيم حركات الأمعاء ، وتنمية ميكروبيوم أمعاء صحي.

ملاحظتان مهمتان على التفاح. أولاً ، كن حذرًا مع بذور التفاح: فهي تحتوي على مادة الأميغدالين ، وهو مركب نباتي يحتوي على السيانيد الطبيعي، و في حين أن تناول بذور التفاح من حين لآخر أمر جيد على الأرجح ، إلا أن تناول البذور الزائدة يمكن أن يؤدي إلى تسمم السيانيد.

ثانياً ، عادة ما يتم رش التفاح بالمبيدات.9 لتقليل التعرض ، اختر التفاح العضوي عندما تستطيع وتأكد من غسل جميع التفاح جيدًا قبل التقديم لتقليل بقايا المبيدات الحشرية على الجلد، ولا تستطيع تحمل أو الوصول إلى التفاح العضوي.. الفاكهة أفضل من عدم وجود فاكهة.

لا الإجهاد والنظر في العمل غيرها من الفواكه في النظام الغذائي الطفل التي تميل إلى عدم الحاجة كما الكثير من استخدام المبيدات، مثل الشمام، والبطيخ المن ، والكيوي، والبابايا والأناناس.

نصيحة: التفاح مليء بالسكر الطبيعي ويمكن استخدامه كبديل للسكر في العديد من الوصفات، وجرب هرس التفاح المطبوخ لصنع عصير التفاح محلي الصنع ، ثم استخدم عصير التفاح بدلاً من السكر المعالج في المخبوزات وتوابل السلطة واليخن



متى يعطى عصير التفاح للرضع



لا ، لا ينبغي إعطاء أي نوع من العصير للأطفال دون سن 12 شهرًا ، ما لم يتم توجيههم للقيام بذلك من قبل مقدم الرعاية الصحية في ظروف محددة للغاية. في رأينا المهني أنه من الأفضل الانتظار لتقديم أي نوع من العصير حتى سن الثانية ، وحتى ذلك الحين للحد من الكمية المعروضة لتقليل السكر (بما في ذلك السكر الطبيعي) في النظام الغذائي للطفل.

يمكن تقديم كميات صغيرة من العصير (أقل من 4 أونصات يوميًا ، مخفف بالماء بشكل مثالي لتقليل الحلاوة) بأمان بعد عيد ميلاد الطفل الأول ولكن هناك العديد من الفوائد للانتظار.

الاستهلاك المنتظم والمفرط للمشروبات الحلوة قد يقلل من تنوع الأطعمة والعناصر الغذائية المستهلكة وقد يزيد من مخاطر السمنة والسكري وأمراض القلب وتسوس الأسنان بالإضافة إلى ذلك التفاح في شكله الكامل مغذي أكثر من العصير.

كما أن التفاح النيء وقطع التفاح المجففة من مخاطر الاختناق للأطفال والرضع و لتقليل مخاطر الاختناق ، اطبخ التفاح حتى يصبح طريًا أو يقطع شرائح رقيقة جدًا كما هو الحال دائمًا ، تأكد من إنشاء بيئة طعام آمنة والبقاء في متناول يد الطفل أثناء الوجبات.



مهروس التفاح للرضع

يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 أشهر البدء في تناول الأطعمة الصلبة ، على الرغم من أن حليب الأم أو اللبن الصناعي يجب أن يظل يمثل غالبية السعرات الحرارية في هذا العمر. يقترح العديد من الخبراء البدء بالحبوب كأول غذاء للرضع ، لكن الفواكه والخضروات خيارات جيدة ، طالما أنك تتبع إرشادات بسيطة حول إدخال الأطعمة الصلبة، و يمكن للطفل البالغ من العمر 5 أشهر ، في معظم الحالات ، أن يأكل مهروس التفاح بدون سكر مضاف، ومع ذلك اتبع توصيات طبيبك بشأن بدء الأطعمة الصلبة.

بدء هريس التفاح

ابدأ بكمية قليلة جدًا من الطعام الصلب ؛ قد يواجه الطفل البالغ من العمر 5 أشهر صعوبة في معرفة ما يجب فعله بهذا النسيج التالي في البداية. إذا قمت بتحضير هريس التفاح بنفسك ، أضيفي المزيد من الماء في البداية ثم قومي بتكثيف القوام عندما يكبر طفلك ويتعلم المضغ.

لا يحتاج الأطفال إلى سكر مضاف إذا صنعت هريس التفاح بنفسك ، فمن السهل التحكم في المكونات. إذا كنت تشتري أغذية أطفال أو مهروسًا محضرة تجاريًا ، فاقرأ قائمة المكونات بعناية لأن طعم الفاكهة حلو ، يوصي بعض الأطباء بالبدء بالخضروات أو الحبوب كأول غذاء لمنع طفلك من تفضيل المذاقات الحلوة.



المصادر :

recipes sagespoonfuls

livestrong