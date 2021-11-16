جامعة أسوان تواصل منع دخول الجامعة لمن لم يقدم شهادة لقاح كورنا

لليوم الثانى على التوالي واصلت جامعة أسوان تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدم السماح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين ومنتسبي الجامعة بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح وذلك حرصًا علي صحة وسلامة الجميع.

وأشار الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس فى تصريحات خاصة إلى أنه تم منع أي موظف بالدخول إلى مقر عمله إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، واستثناء من لديهم عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول.

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وأوضح عثمان بأنه لا يوجد تهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث أن اللقاحات تهدف إلى تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا بما يساهم في انتظام الحياة الجامعية ومواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة الطلابية.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان على إلتزام إدارة الجامعة ومقراتها المختلفة بالحرم الجامعي بأسوان الجديدة وأبوالريش والنفق بقرارات مجلس الوزراء وتكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تنفيذها وتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد داخل الجامعة، ومنها إرتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وناشد أيمن عثمان الذين لم يتلقوا اللقاح بسرعة التوجه إلى مقرات تلقي اللقاح بالجامعة 4 المستشفي الجامعي والحرم الجامعي بصحاري والحرم الجامعي بأسوان الجديدة ومقر كلية التربية في النفق تيسيراً علي جميع العاملين بالجامعة.

وكانت قد شهدت محافظة أسوان، اليوم، الاثنين، تطبيق إجراءات دخول الموظفين للمصالح الحكومية دون الحصول على تطعيم ولقاح كورونا حيث شدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة الإلتزام بالقرارات الحكومية الخاصة بمنع دخول أى موظف لعمله اعتبارا من اليوم 15 نوفمبر إلا بعد حصوله على اللقاح أو إجراء المسحة الطبية ( PCR ) كل 3 أيام على نفقته الخاصة، وخاصة أنه سيتم إحتساب فترة عدم تواجده بالعمل غياب وليس أجازة ، وهو الذى يتوازى مع منع دخول أي مواطن للحصول على الخدمات الجماهيرية بأى منشأة حكومية بداية من ديسمبر المقبل في حالة عدم تطعيمه.

وفى السياق، أكد المحافظ بأنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن هناك رقابة مشددة على المنشأت السياحية لضمان الإلتزام بالتدابير المتعلقة بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا والتي من أهمها إنتهاء التطعيم الإجبارى للعاملين وأسرهم بالفنادق الثابتة والعائمة والمواقع السياحية والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية.