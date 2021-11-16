عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة أسوان تواصل منع دخول الجامعة لمن لم يقدم شهادة لقاح كورنا

جامعة أسوان منع دخول
جامعة أسوان منع دخول الجامعة لمن لم يقدم شهادة لقاح كورونا

لليوم الثانى على التوالي واصلت جامعة أسوان تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدم السماح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين ومنتسبي الجامعة بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح وذلك حرصًا علي صحة وسلامة الجميع.

وأشار الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس فى  تصريحات خاصة إلى أنه تم منع أي موظف بالدخول إلى مقر عمله إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، واستثناء من لديهم عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول.

وأقرأ أيضاً:

مؤسسة مصر الخير: عملنا خطوات استباقية لمساعدة أهالي أسوان..فيديو

الهلال الأحمر: قافلة طبية تصل أسوان خلال 24 ساعة لمساعدة المتضررين من سوء الطقس.. فيديو

وأوضح عثمان بأنه لا يوجد تهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث أن اللقاحات تهدف إلى تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا بما يساهم في انتظام الحياة الجامعية ومواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة الطلابية.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان على إلتزام إدارة الجامعة ومقراتها المختلفة بالحرم الجامعي بأسوان الجديدة وأبوالريش والنفق بقرارات مجلس الوزراء وتكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تنفيذها وتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد داخل الجامعة، ومنها إرتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وناشد أيمن عثمان الذين لم يتلقوا اللقاح بسرعة التوجه إلى مقرات تلقي اللقاح بالجامعة 4 المستشفي الجامعي والحرم الجامعي بصحاري والحرم الجامعي بأسوان الجديدة ومقر كلية التربية في النفق تيسيراً علي جميع العاملين بالجامعة.

وكانت قد شهدت محافظة أسوان، اليوم، الاثنين، تطبيق إجراءات دخول الموظفين للمصالح الحكومية دون الحصول على تطعيم ولقاح كورونا حيث شدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة الإلتزام بالقرارات الحكومية الخاصة بمنع دخول أى موظف لعمله اعتبارا من اليوم 15 نوفمبر إلا بعد حصوله على اللقاح أو إجراء المسحة الطبية ( PCR ) كل 3 أيام على نفقته الخاصة، وخاصة أنه سيتم إحتساب فترة عدم تواجده بالعمل غياب وليس أجازة ، وهو الذى يتوازى مع منع دخول أي مواطن للحصول على الخدمات الجماهيرية بأى منشأة حكومية بداية من ديسمبر المقبل في حالة عدم تطعيمه.

وفى السياق، أكد المحافظ بأنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن هناك رقابة مشددة على المنشأت السياحية لضمان الإلتزام بالتدابير المتعلقة بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا والتي من أهمها إنتهاء التطعيم الإجبارى للعاملين وأسرهم بالفنادق الثابتة والعائمة والمواقع السياحية والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

صندوق تحيا مصر: 24 طنا من المواد الغذائية فى طريقها إلى أسوان ..فيديو

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب: العلاقات المصرية – المجرية راسخة وعميقة

تعليق صادم عن انضمام كناريا.. شوبير يعلن مفاجآت تشكيل المنتخب أمام الجابون

شوبير يعلن أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي لمصر إلى 5.4 %

أول تصريح من حفتر عقب إعلان ترشحه لرئاسة ليبيا

الأقمار الصناعية ترصد سقوط أمطار على مناطق متفرقة تمتد للقاهرة خلال ساعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

انهيار جزئي لعقار بالجيزة عقب وقوع انفجار بسبب تسرب غاز

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021 .. تعرف

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

الجمع بين اثنين.. شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفي بالقانون الجديد

الكويت تتخذ إجراءً قاسيا ضد لبنان

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من جنسية عربية.. أول صور للإرهابي الذي فجر نفسه أمام مستشفى ليفربول|شاهد

مخ القرود وشوربة السلاحف.. ما هي أغرب الأكلات في العالم بعد الخفاش الصيني؟

انتشار فيروس غامض يستنزف خلايا الدم البيضاء يحير العلماء وهذه طرق الوقاية

الطاجن الفخار بيغير طعم الأكل للأحلى وهذه طريقة تجعله لا يكسر للأبد | نوستالجيا 

فيديو

فيديو جراف| الاعتداء على المعلمين في القليوبية.. عرض مستمر

طب أسنان الجاموسة.. تعليم جديد في جامعة دمنهور منذ 6 سنوات.. فيديو

أنثي في هيئة رجل.. الاتحاد الأردني يطلب بالتحقق من جنس لاعبة منتخب إيران

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ