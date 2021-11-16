خارطة استعداد فريق الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات المرحلة الرابعة بمسابقة الدوري.

ويعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز أمام المقاولون العرب.



ومن المقرر أن يخوض الأحمر مرانه الرئيسي غداً الأربعاء بانتظام مجموعة اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني علي أن يختتم تدريباته الخميس ثم يدخل معسكر مغلق في ذات اليوم ليلة المباراة.

وفاز الأهلي على منية سمنود بنتيجة 7-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.