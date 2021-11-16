طلعوا الدائري بـ جنيه و«النقل» تلغي مواقف الميكروباص أعلى الدائري| صور

أثارت عدد من الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل بين رواد ومستخدمي مواقع السوشيال ميديا، فالبعض رأى أنها «فهلوة»، وآخرون اعتبروا الأمر ساخرا، وغيرهم أصابهم الضيق، حيث أظهرت الصور المتداولة، قيام عدد من الأهالي في منطقة المرج بالقاهرة، بوضع سلم خشبي للصعود إلى الطريق الدائري، لعدم وجود أي منفذ أو سلم للصعود واستقلال المواصلات الخاصة بهم.

«الطالع بـ جنيه والنازل بـ نص»

بعد أن أنهت الشركات العاملة بتطوير الطريق الطريق الدائري أعمالها في منطقة المرج، قامت برفع السقالات، ووضع سلم خشبي للصعود إلى الطريق بعد تباعد مسافات السلالم على الطريق، فقام الأهالي بتجميع مبالغ مالية لتركيب سُلم خشبي يسهل صعود الأهالي إلى الدائري.

إعلامي يعلق: الناس مبتغلبش

تعجب الإعلامي أحمد موسى من رد فعل أهالي المرج، للوصول إلى الدائري، قائلاً: « كل مواطن يريد أن يستقل السيارة من أمام منزله، أو يشق طريق أمام بيته».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن وزارة النقل أعدت سلالم على الطريق الدائري بشكل مؤقت لحين الانتهاء من عمليات التطوير الجاري تنفيذها، وأنه لن يكون هناك ميكروباص على الدائري، وإنما ستكون المواقف أسفل الدائري، وسيتم تطبيق هذا بعد تطوير الطريق الدائري.

وأشار موسى إلى أن هناك مواطنا قرر مساعدة الناس في المرج، فاستعان بسلمين خشبيين أحدهما لصعود المواطنين، والآخر للنزول، مقابل تحصيل أموال من الناس، جنيه للصعود ونصف جنيه للنزول، معلقا: «الناس مبتغلبش، لكن صعود السلم صعب على المرضى وكبار السن، ويجب على الجهات المعنية النظر لهذا الأمر لأن في ناس كتير متجمعة لاستخدام السلم».

سلالم المرج

وتابع: "هذا المشهد ينتج عنه كوارث وربما موت ناس، خلال عبور الطريق في المكان غير المخصص لذلك"، موضحا أنه “تم إنشاء 3 من كباري المشاة في إحدى المناطق، ولكن الناس تصر على السير من الأماكن غير المخصصة بنسبة 90 %، هذا المشهد سلوك عجيب، وعلى الجميع الالتزام ولا يذهب كل شخص لتنفيذ اختراع يخدمه”، مختتما: “هذا السلوك جريمة في كل الأحوال خاصة في حال حصول هذا المواطن على مقابل مادي، ويجب البحث عن هذا الموضوع”.

إلغاء ميكروباص وسلالم الدائري

لجات أهالي منطقة المرج لإقامة سلالم خشبية للصعود إلى الطريق الدائري لعدم وجود بديل، بعد إلغاء سلم كوبري المرج الذي تم تنفيذه بنسبة 99% طبقًا لبيانات الوزارة، حيث من المفترض أن يصبح الطريق بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بـ 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه.

قررت وزارة النقل ضمن خطة تطوير الدائري إنشاء طريق خدمة سطحي، وهو الذي ستكون عليه حركة مرورية أسفل الدائري ليسلم مطالع ومنازل الطريق الدائري ويتم إلغاء السلالم بشكل نهائي، كما سيتم إلغاء مواقف الميكروباص أعلى الدائري، وحسب ما أوضح كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، في تصريحات سابقة، فإن هناك توجيهًا بإنشاء مرائب سيارات في كل الطرق والميادين الرئيسية، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء كل السلالم المؤدية للطريق الدائري.

طفرة كبيرة في وسائل المواصلات

تسعى وزارة النقل للانتهاء من تطوير الدائري حول القاهرة الكبرى فى أسرع وقت، وأكد وزير النقل في تصريحات سابقه له، أنه روعي في الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق، إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد انتهاء أعمال التطوير، والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.

وأوضح أنه جار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي (ITS) والتي بلغت نسبة تنفيذها 18%، ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم هذا النظام، وجار تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال إنارة الطريق 72%، كما يتم تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمر.

سلم المرج

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