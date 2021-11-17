ارتفاع أصول الجهاز المصرفي بالإمارات إلى 3.247 تريليون درهم بنهاية سبتمبر

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم عن ارتفاع اجمالـي أصـول الجهاز المصرفي في دولة الإمارات شاملا القبولات المصرفية إلى 3.247.1 تريليون درهم بنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2021 بنمو نسبته 0.6% مقارنة مع 3.228.5 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس من العام ذاته.

وارتفع اجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.3% من 1.771.4 تريليون درهم في نهاية شهر اغسطس 2021 إلى 1.776.5 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر2021 وذلك نتيجة تزايد بنسبة 0.2% في الائتمان المحلي وزيادة بنسبة 0.8% في الائتمان الأجنبي.

ويعزى الارتفاع في الائتمان المحلي إلى زيادة بنسبة 0.5% و5.0% في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" بنسبة 0.3% و0.9% على التوالي.

كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.7% من 1.928.7 تريليون درهم في نهاية اغسطس 2021 إلى 1.942.3 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر2021 نتيجة زيادة بنسبة 0.3% في ودائع المقيمين وزيادة بنسبة 3.7% في ودائع غير المقيمين.

وارتفعت ودائع المقيمين بسبب زيادة بنسبة 2.9% و0.7% و4.7% في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض بنسبة 5.5% في ودائع القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة".

وارتفع عرض النقد "ن1" ارتفع بنسبة 1.1% من 661.1 مليار درهم في نهاية شهر اغسطس 2021 إلى 668.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر2021 ..في حين انخفض عرض النقد "ن2" بنسبة 0.1% من 1.487.8 تريليون درهم في نهاية شهر اغسطس 2021 إلى 1.485.9 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر2021.

كما ارتفع عرض النقد "ن3" بنسبة 0.3% من 1.780.7 تريليون درهم في نهاية شهر اغسطس 2021 إلى 1.786.9 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر2021.

ويعزى الارتفاع في عرض النقد "ن1" لزيادة بمقدار 1.8 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك وزيادة بمقدار 5.6 مليار درهم في الودائع النقدية، ويعود الانخفاض في عرض النقد "ن2" إلى انخفاض بمقدار 9.3 مليار درهم في الودائع شبة النقدية على الرغم من زيادة "ن1" فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد "ن3" إلى ارتفاع الودائع الحكومة بمقدار 8.1 مليار درهم على الرغم من انخفاض عرض النقد "ن2".

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.0% وذلك من 444.7 مليار درهم في نهاية اغسطس 2021 إلى 449.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر2021.

جاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 1.6% في النقد المصدر وزيادة بنسبة 12.4% في حساب الاحتياطي وارتفاع بنسبة 6.2% في وشهادات الإيداع والاذونات النقدية على الرغم من انخفاض بنسبة 24.2% في الحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.