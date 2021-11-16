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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرض نادر.. والد طفلين يأكلون اللحوم النية: أناشد الرئيس السيسي لعلاج أولادي.. فيديو

طفلين يتناولون اللحوم
طفلين يتناولون اللحوم نية

كشف أحمد محمد والد طفلين مصابين بمرض نادر، تفاصيل مرض أبنائه الذي يجعلهم  يأكلون اللحوم النية ويهدد حياتهم.


وقال أحمد محمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن "  المذاع على قناة " الحدث اليوم "،  بقلبي 8 سنوات في معاناة وأبنائي يأكلون اللحوم النية وملح الطعام فقط ".

 

وأضاف أحمد محمد :" اناشد الرئيس السيسي بالتدخل من أجل علاج ابنائي، وأنا تلقيت دعوة من ألمانيا لعلاج ابنائي ومحتاج حد يساعدني عشان أسفرهم للخارج لأن علاجهم متواجد في الخارج ".

 

 وتابع أحمد محمد :" أنا تعبت وأنا في مشكلة  مش عارف احلها، ولادي تعبانين وعلاج ولادي في الخارج وليس في مصر “، مضيفا:” في ناس كتير تتنمر على أبنائي بسبب مرضهم النادر ".

طفلين اللحوم النية مرض نادر الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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