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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سقطت ببركة مياه.. نيكول سابا تتعرض لحادث أثناء تصوير فيلم مفتاح الحب

نيكول سابا
نيكول سابا

نشرت الفنانة نيكول سابا، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تروى فيه تفاصيل تعرضها الى حادث أثناء تصوير فيلمها “مفتاح الحب”. 

وروت نيكول سابا تفاصيل ما تعرضت له :"الحمد لله قطوع ومرق على خير امبارح تعرضت لحادثة كتير بشعة ووقعت ببركة مياه  وعم نصوّر وكان موقف مخيف بس قطع على خير والحمد لله جت على قد كده زي ما بقولو.. بشكر كل الي كانو معي عالسات واحد واحد لانو عنجد خافوا علي من قلبن".

وكانت أعلنت الفنانة نيكول سابا، عن تحضيرها لعمل سينمائي مصري تعود من خلاله للأعمال الكوميدية لكنها أشارت إلى أن تركيزها حالياً على الفيلم الذي ستصوره بعنوان "مفتاح الحب".

وقالت نيكول سابا للإعلامي ايلي نخلة في برنامج the insider بالعربي، أن الفيلم سيكون بطولة جماعية، وأضافت إنها اشتاقت للأعمال الكوميدية مثل دستة أشرار وعصابة بابا ماما.

أما فيما يتعلق بالمسلسلات، فأعلنت نيكول سابا أنه حتى الساعة لن تكون ضمن السباق الرمضاني القادم لكنها أكدت على أنها تتلقى عروضاً لمسلسلات من ٧ و١٠ حلقات ولكن لم تجد حتى الآن النص الذي يستهويها.

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نيكول التي عاشت صيفاً حافلاً في مصر هذا العام، كانت تصدرت الاخبار من فترة حول ما إذا كانت حامل، لترد بالنفي واعتبرت خلال اللقاء أنه هذه المواضيع أصبحت تستهوي الناس رغم محاولتها الدائمة لعدم نشر حياتها الخاصة مع زوجها الممثل يوسف الخال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول تعليق ابنتها نيكول على الخبر الذي انتشر، قالت سابا إنها ما زالت صغيرة لتتفاعل مع ما ينشر ولكنها أكدت على أن ابنتها تطالبها دائماً بشقيق أو شقيقة. 

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