إطلالة ساحرة.. نيكول سابا تتألق بفستان لامع مطرز

شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، جمهورها بجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات المصغرة إنستجرام.



وظهرت نيكول بإطلالة جذابة وأنيقة، حيث ارتدت فستان مطرز باللون الفضي اللامع، وانتعلت حذاء ذا كعب عالي لتكمل إطلالتها الجذابة.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت نيكول سابا على مكياجًا جذابًا مرتكزا على الألوان الترابية مع الآيلاينر والكحل الأسود لتبرز جمال عينيها مع لون أحمر للشفاه.



ونفت نيكول سابا الأخبار التى انتشرت بشأن حملها بسبب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، والذى ظهرت فيه ترتدى فستان حفلها الأخير.

وقالت نيكول سابا : “للتوضيح: الفيديو لم يكن لإعلان أي خبر، الموضوع كلو كان فيديو بخصّ الفستان واللوك مش أكتر”.