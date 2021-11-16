رسميا.. لجنة الانضباط ترفض احتجاج الهلال السعودي ضد مشاركة حمدي النقاز

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، رفض احتجاج نادي الهلال ضد مشاركة الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز في مواجهة الفريق أمام أهلي جدة، مشيرة إلى أن الاحتجاج تم قبوله شكلياً ورفضه موضوعياً.

وتقدم الهلال باحتجاج بشأن عدم نظامية مشاركة النقاز لاعب الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين لتسجيله خارج فترة التسجيل للموسم الرياضي 2021-2022، بحسب الرواية الهلالية.

وكانت لجنة الانضباط خاطبت نظيرتها الاحتراف وأوضاع اللاعبين والنادي الأهلي للرد على ما ورد في أسباب احتجاج الهلال، إضافة إلى سماعها إفادة للاعب حمدي النقاز بخصوص موضوع الاحتجاج.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق، وفقا لما ورد في صحيفة الرياضية السعودية.

وكانت مواجهة الأهلي والهلال في الجولة الـ10 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين انتهت بالتعادل 1-1.

وأعلن أهلي جدة تعاقده مع حمدي النقاز (29 عاما) في شهر أكتوبر الماضي لمدة موسم واحد حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

يُذكر أن الزمالك كان أعلن عودة حمدي النقاز إلى صفوفه لكن النادي لم يتمكن من تسجيله لإيقاف قيده لفترتين، ليحصل نادي أهلي جدة على البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد التونسي بعدما لعب النقاز لصفوف الترجي في الموسم الماضي.