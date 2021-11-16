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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجزائر تتأهل بصعوبة للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال بالتعادل مع بوركينا فاسو

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

تأهل المنتخب الجزائري للمرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد تعادله الصعب والثمين مع بوركينا فاسو بهدفي لمثلهما، في الجولة السادسة من المرحلة الثانية.

افتتح رياض محرز التسجيل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 21، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها يوسف بلايلي من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 37، أحرز سانوجو هدف التعادل لمنتخب بوركينا فاسو بعد تلقيه تمريرة مُسقطة من خلف دفاع الجزائر من زميله سانجاري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين.

واستطاع سفيان فيغولي تسجيل هدف التقدم للجزائر في الدقيقة 68، لكن لاعبو منتخب بوركينا فاسو كثفوا محاولاتهم من أجل التسجيل، ونجحوا في ذلك من علامة الجزاء عن طريق إيسوفو دايو في الدقيقة 83.

حافظ لاعبو الجزائر على نتيجة التعادل، لتنتهي المباراة على تلك النتيجة، ويتأهل محاربو الصحراء للمرحلة الثالثة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب الجزائر للنقطة 14 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، متفوقًا على بوركينا فاسو صاحب الوصافة برصيد 12 نقطة.

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