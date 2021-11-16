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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 في مصر

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021

تنتمي سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 لفئة السيارت الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" ، وتعتبر واحده من أقوى أسطول سيارات الصانع الياباني المخضرم في هذه الفئة المخصصة للرحلات العائلية الطويلة بفضل قدرتها على مقاومة الطرق الوعرة ، بسبب مواصفاتها الميكانيكية القوية وتصميمها.

المواصفات الميكانيكية لـ باجيرو موديل 2021


تستمد الفئة الأولى من سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 قوتها من محرك V6 بسعة 3500 سي سي ، يستطيع توليد قوة تصل الى 189 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 306 نيوتن/متر و تنتقل السرعة للعجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في خلال زمن قدره 12.5 ثانية وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتراً في الساعة.

بينما تستمد الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 قوتها من محرك V6 أكثر قوة بسعة 3800 سي سي، يستطيع توليد قوة تصل الى 241 حصان ، و عزم أقصى للدوران يصل الى 329 نيوتن/متر بنظام دفع كلي للعجلات، وتصل قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 10.6 ثانية وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتراً في الساعة.

 

من الداخل جاءت سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 بمقصورة أمامية كبيرة و مريحة تضم 6 مقاعد بالأضافة لمساحتة التخزينية الواسعة و يمكن أعتبارها سيارة المهمات الشاقة و الرحلات الطويلة ، و تحتوي المقصورة الأمامية أيضاً على باقة مميزة من وسائل الترفيه و الأتصالات و أنظمة الأمن والسلامة، مثل نظام فرامل ABS ، و نظام توزيع قوة الكبح EBD ، و نظام مراقبة الضغط في الإطارات، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام وسائد هوائية لامتصاص الصدمات.

ومن الخارج تأتي سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 بتصميم شرس يعبر عن طبيعتها كسيارة مهام شاقة مخصصة للطرق الوعرة ، و بمقدمة أمامية مزينة بماصبيح LED ، وشبك أمامي كبير، ويتراوح وزنها الكلي ما بين 1950 كيلوجرام و 2155 حسب الفئة.

 

سعر باجيرو موديل 2021 


يبلغ سعر الفئة الأولى من سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 نحو مليون جنيه مصري بينما يبلغ سعر الفئة الثانية مليون و 100 ألف جنيه مصري .

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سعر ومواصفات ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 في مصر

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