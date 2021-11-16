خبير في الشأن الليبي لـ"حديث القاهرة": انتخابات الرئاسة الليبية ستشهد تزويرا بالجملة بسبب مليشيات الإخوان..فيديو

أكد خالد محمود، الخبير في الشئون الليبية، أن بعض المرشحين في انتخابات الرئاسة الليبية لديهم برامج طموحة تؤهلهم لخوض سباق الانتخابات ولكن حتى هذه اللحظة من غير الموثوق فيه اقامة الانتخابات الرئاسية الليبية بسبب الظروف الامنية وتواجد المليشيات.

وأوضح خالد محمود، الخبير في الشئون الليبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المشهد الانتخابي في ليبيا عبثي مع تواجد المليشيات المسلحة والمرتزقة، قائلا: "واضح جدا أن الانتخابات ستجرى وسط تواجد المرتزقة مع التعنت التركي وإصرار أردوغان على أن يلعب بورقة هذا الملف على الساحة الليبية".

وتابع: "المليشيات تتحرك في أكثر من مدينة وفى معسكرات موالية للإخوان وتركيا وفى تحريض على الحرق والتدمير وتعطيل العملية الانتخابات"، مؤكدا أنه في ظل هذه الأجواء سيصعب على المواطن أم يكون آمن ويشارك في الانتخابات، وصناديق الاقتراع ستتعرض لعملية تزوير بالجملة خاصة في عدم وجود جهاز امني قادر على التعامل مع هذه المليشيات.