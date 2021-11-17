بإطلالة كاجوال رقيقة.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بإطلالة كاجوال رقيقة..ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر الإنستجرام

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، جمهورها، بأحدث إطلالاتها، حيث نشرت صورا جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت ليلي أحمد زاهر الأنظار بجمالها، وتألقت بإطلالة كاجوال بتوب وبنطال باللون الأسود، ولمسات خفيفة من الميك اب تبرز ملامحها.

وسبق أن شاركت ليلى أحمد زاهر، متابعيها على تطبيق إنستجرام مجموعة من الصور لها، في أثناء غنائها ورقصها أمام الأهرامات في الحفل الذي أقامته مدرستها للاحتفال بتخرج عدد من الدفعات.

وعلق أحمد زاهر على الصور:" بناتي اتخرجوا النهارده.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها.. مشاعر كتير متلخبطة فرح و سعادة وفخر وخوف علي بكره ودموع.. مهو احنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه.. أحاسيسكتيرة ومع بعض مره واحدة".

وتخرجت ليلى أحمد زاهر ، برفقة شقيقتها ملك، وبحضور والدتها هدى ووالدها الفنان أحمد زاهر الذي شارك مجموعة من الصور لابنته على حسابه بتطبيق انستجرام، وحرص على تهنئتهما بهذه المناسبة.