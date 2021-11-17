عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجوال رقيقة..ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر الإنستجرام

بإطلالة كاجوال رقيقة.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، جمهورها، بأحدث إطلالاتها، حيث نشرت صورا جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وخطفت ليلي أحمد زاهر الأنظار بجمالها، وتألقت بإطلالة كاجوال بتوب وبنطال باللون الأسود، ولمسات خفيفة من الميك اب تبرز ملامحها.

 

وسبق أن شاركت ليلى أحمد زاهر، متابعيها على تطبيق إنستجرام مجموعة من الصور لها، في أثناء غنائها ورقصها أمام الأهرامات في الحفل الذي أقامته مدرستها للاحتفال بتخرج عدد من الدفعات.

 

 وعلق أحمد زاهر على الصور:" بناتي اتخرجوا النهارده.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها.. مشاعر كتير متلخبطة فرح و سعادة وفخر وخوف علي بكره ودموع.. مهو احنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه.. أحاسيسكتيرة ومع بعض مره واحدة".

 

وتخرجت ليلى أحمد زاهر ، برفقة شقيقتها ملك، وبحضور والدتها هدى ووالدها الفنان أحمد زاهر الذي شارك مجموعة من الصور لابنته على حسابه بتطبيق انستجرام، وحرص على تهنئتهما بهذه المناسبة.

 

ليلي احمد زاهر الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر اخبار ليلى أحمد زاهر الفنانة ليلي أحمد زاهر

ترشيحاتنا

دعاء للقيام لصلاة الفجر .. ردده في قيام الليل وشاهد النتيجة

البلجيك على ضفاف النيل.. تاريخ الزيارات الملكية والاكتشافات الأثرية المصرية في كتاب

محلل سياسي: كل السيناريوهات في المعركة الإنتخابية داخل ليبيا واردة .. فيديو

شاهد هونج تشي E-HS9 الكهربائية ذات الدفع الرباعي كأفخم SUV صينية

واشنطن: تقدم ملحوظ في جهود تصدير الغاز المصري إلى لبنان

الحمى القاتلة تضرب أوروبا.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

غضب في الأهلي بسبب علي معلول .. تفاصيل

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

الأرصاد تحذر: بدأت الأمطار الخفيفة على الإسكندرية.. واحتمالية لغزارتها غدا

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

الطقس غدا.. أمطار رعدية غزيرة على 10 مناطق بالجمهورية بينها القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

آثار مصرية في البر والبحر.. أسرار المدينة الغارقة بالإسكندرية

امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

تخلص من انتفاخ القولون نهائيا بـ 20 طريقة

فيديو

فيديوجراف.. لا تخافوا ولكن احذروا.. طقس الشتاء قادم في الطريق

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

«جواب غرامي».. أب يفاجئ ابنته أمام الجميع داخل المدرسة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ