أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد: سعيد بحدوتة مسلسل "سكر مر" |فيديو

علّق الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، عن حكاية وحدوتة مسلسل "سكر مر" هذه هي الرسالة التي دائماً نتمنى من الفن أن يقوم بها، قائلاً: "مكونتش أتوقع أننا نقوم بعمل مسلسل كامل حول هذه الفكرة".

وأضاف "أسامة حمدي" ،خلال لقائه ببرنامج" من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلاً: "أنا أحيى مؤلف مسلسل "سكر مر" والمخرج أيضاً على إجادهم لهذا العمل الدرامي الرائع الذي فيه توعية صحية جيدة جداً لمرضى السكر ولأهل المرضى والمجتمع ككل.

وتابع: "ياريت نكثر من هذه الأعمال التي تعطي توعية وتثقيفاً للأسر والمجتمع ككل".