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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسالة ماجستير بـ جامعة كفرالشيخ تناقش أثر التوجه الريادي على رضا العاملين|صور

الباحث وسط لجنة الحكم
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة

حصل الباحث عماد سمير جرجس، على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال، من كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، وجاءت رسالة الباحث تحت عنوان «أثر التوجه الريادي على رضا العاملين.. دراسة تطبيقية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة كفر الشيخ».

 

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وضمت لجنة الحكم والمناقشة، كلاً من الدكتور رمضان محمود عبد السلام، أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ (مناقشاً ورئيساً)، والدكتورة شيرين حامد أبو وردة، أستاذ إدارة الأعمال والتسويق وعميد كلية التجارة جامعة كفر الشيخ (مشرفاً ومناقشاً)، والدكتور حسين مصيلحي سيد أحمد، أستاذ إدارة الأعمال والتسويق ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث جامعة كفر الشيخ (مناقشاً وعضواً).

 

وأوصت الدراسة، بضرورة نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر من أحد الركائز الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، بالإضافة إلى المنافع المحققة لأصحاب المشاريع والعاملين فيها لذلك، وضرورة تقليل الإجراءات البيروقراطية والتوسع في تقديم الخدمات ومعلومات السوق وتسهيل عمليات التسجيل ومنح تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشراكة بين القطاع العام والخاص لتعزيز وتطوير التدريب وإعداد برامج الإرشاد لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكوين لعلاج المسؤولية الاجتماعية الداعمة للاستثمار في تلك المشروعات.

 

كما أوصت الدراسة، بأن تكون للحكومة دور فاعل في سن قوانين على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتبنى مفهوم الريادة، وتشجيع وتحفيز المنظمات التي تقوم بدور اجتماعي إيجابي لخلق المنافسة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وحاضنات الأعمال والمؤسسات المالية وغيرهم من مقدمي الخدمات لتحسين قدرتهم على تقديم خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التمويل وامتلاك التكنولوجيا.

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