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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تستقبل 3 ملايين جرعة لقاح جديدة

صدى البلد

أعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi) عن إرسال الشحنات الأولى من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى سوريا، التي تعهدت اليونان بتوريدها عبر منصة "كوفاكس".

وتعهدت اليونان بإرسال 3 ملايين جرعة، وصل منها 144 ألف جرعة إلى سوريا، و376 ألفا و800 جرعة إلى كينيا، بحسب بيان صادر عن "Gavi" أمس الثلاثاء.

ونقل البيان عن نائبة وزير الصحة اليوناني، مينا غاغا، قولها: "في هذه الفترة الحرجة من تاريخ العالم الحديث، يعد التعبير عن التضامن أمراً ضرورياً ومسؤولية الجميع".

وأضافت أن اليونان ملتزمة بدعم جهود التطعيم والدعوة لها وتسريعها في البلدان الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن اليونان تعهدت بمشاركة 3 ملايين جرعة من اللقاحات مع الاقتصادات ذات الدخل المنخفض من خلال منصة "كوفاكس"، وتلتزم بزيادة مساهمتها.

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التحالف العالمي للقاحات والتحصين جرعات اللقاح سوريا كورونا فيروس كورونا

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