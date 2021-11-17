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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان.. هيثم بن طارق يصدر مرسومين ساميين

سلطان عمان
سلطان عمان

أصدر  السلطان العماني  هيثم بن طارق  اليوم مرسومين سلطانيين ساميين بشأن مجلس حقوق الإنسان في السلطنة وكذا إنشاء التحالف العالمي للأراضي. 

قضى المرسوم السلطاني الأول رقم 66/ 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 29 / 2019  بتعيين أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ممثلين عن كل من مجلس الشورى ووزارة الخارجية ووزارة العمل وهيئة البيئة عملًا بأحكام المادتين 1 و2 من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 124/2008 المشار إليه.

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وضم المجلس في عضويته كلا من  السفير الشيخ حميد بن علي المعني /نائبًا للرئيس/ والدكتور حمود بن أحمد بن حمد اليحيائي ومحمد بن أحمد بن محمد الرواحي والدكتور أحمد بن عبدالله بن عبيد محروس الصيعري.

وقضى المرسوم السلطاني الثاني رقم ( 67 / 2021 ) بالتصديق على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة وبروتوكول تعديلها. 

سلطنة عمان حقوق الإنسان المرسوم السلطاني بروتوكول السلطان العماني السلطان العماني هيثم بن طارق مجلس حقوق الانسان

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