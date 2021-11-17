من الكبائر.. أمين الإفتاء يوضح حكم تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا

كشف الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، موقف الدين من تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا.

وقال خالد عمران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، إن من يساعد في إصدار شهادة تلقي لقاح كورونا المزورة من الكبائر.

وأضاف الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه للأسف بعض المواطنين يزورون شهادة تلقي لقاح كورونا لدخول المنشآت الحكومية وهذا الأمر حرام شرعا.



من جانبه شن الإعلامي محمد مصطفى شردي، حملة هجوم حاد على كل من يزور شهادة تلقي لقاح كورونا، مؤكدا أن هذا الأمر ضد مصلحة الإنسان في ظل جائحة كورونا التي تضرب العالم بقوة.