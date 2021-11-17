استبعاد 11 لاعبًا .. العميد يعلن قائمة الاتحاد السكندري للقاء الجونة

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة غدا في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري .



وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:-

محمد عبد المنصف، أحمد يحيى، محمد عبد السلام، السيد سالم، هشام صلاح، مورو، صبرى رحيل، محمد رجب، مروان عطية، خالد الغندور، فوزى الحناوى، كريم الديب، عبد الغنى محمد، أحمد نبيل مانجا، كريم ممدوح، أحمد عادل ميسى، مابولولو، أحمد على، بنجامين، بلال السيد.

وقرر حسام حسن استبعاد 11 لاعبا من قائمة المباراة وهم :"أحمد مجدى، سعيد سمبورى، دايون لوى، أحمد راشد، أحمد حجى، مصطفى إبراهيم، مروان النجار، صبحى سليمان، نادر رمضان، فارس محمد، عادل نيمار".

واستهل الاتحاد السكندري مشواره في الدوري المصري لهذا الموسم بالتعادل مع سموحة 4-4 في الجولة الأولي ثم الفوز على فيوتشر بثلاثة 3-2 والخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة .