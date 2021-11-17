فتح أول تخصص تعليمي لطلاب مطروح .. تعرف عليه

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مقترح مديرية التربية والتعليم بمطروح بفتح تخصص تعليمى جديد بواحة سيوة خاص بالطاقة الشمسية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن التخصص الجديد يعد اول تخصص من نوعه بمصر عامة ومطروح خاصة مع أهمية الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح قد اجتمع مع مسئولي الأمن بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية لمناقشة سبل ضبط المنظومة الأمنية بالادارات والمدارس التابعة لها مع التأكد يومياً من توافر كافة عوامل السلامة والأمان .

ووجه وكيل الوزارة مسئولى أمن الادارات التعليمية الثمانية بالتشديد علي أمن المدارس بالعمل على توفير المعلومات والإرشادات قد الخاصة بمتطلبات الأمن والالتزام بعوامل السلامة بكافة دواوين الإدارات التعليمية والمدارس مشيرا إلى ضرورة استمرار التنفيذ النموذجي لخطط إخلاء المؤسسات التعليمية من الطلاب فى حالة الكوارث والحوادث .

وشدد سلامة خلال الإجتماع علي ضرورة الالتزام بوضع ضوابط محددة يتبعها مسئولو الأمن بالإدارات بالتنسيق مع مسئولي أمن المدارس ليتم تطبيقها داخل المنشأة التعليمية من بينهما ضرورة تأمين المدرسة ضد أى أخطار "مع التأكد من اتصاف مسئول الأمن بكل مدرسة بحسن السير والسلوك وذي سمعة طيبة واتسامه بالأخلاقيات الفاضلة .