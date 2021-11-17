سفير الفاتيكان يزور دير السيدة العذراء مريم بالجنادلة في أسيوط

زار المطران نيقولاس هنري، سفير الفاتيكان بالقاهرة اليوم، الأربعاء، دير السيدة العذراء مريم بدير الجنادلة بمركز الغنايم، وذلك ضمن زيارته لمحافظة أسيوط التي بدأت منذ الاثنين الماضي وتستمر حتى بعد غدٍ، الجمعة.

رافق السفير، الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي أسيوط للأقباط الكاثوليك، وبعض الآباء، وكان في استقبالهم القمص تادرس الأورشليمي آمين الدير.

وأبدى سفير الفاتيكان، خلال زيارته، إعجابه بالدير والمناطق الأثرية والفريسكات، والموقع الجغرافي المتميز للدير بين الجبال والمساحات الخضراء.

وكان المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بالقاهرة، بدأ زيارته لمحافظة أسيوط يوم الاثنين الماضي، حيث التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط كما التقى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وتفقد المدينة الطبية بجامعة أسيوط ومركز الطلاب ذوي الإعاقة ومتحف كلية العلوم والقرية الأوليمبية.

وقال الأنبا كيرلس وليم، مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظة أسيوط، إن زيارة سفير الفاتيكان بالقاهرة تتضمن زيارة رعوية لـ 10 كنائس تابعة للإيبارشية، فضلًا عن زيارة دير مار مينا المعلق بجبل أسيوط وزيارة دير راهبات أسيوط الجديدة.

257855404_2786708764961875_7734636366613841546_n

258185830_2786704858295599_2673568259886327690_n

258195565_2786712291628189_8229765757088247332_n

258199652_2786708998295185_1006943887210541089_n

258236316_2786701428295942_6820439774748319476_n

258245118_2786708124961939_1671407999701305766_n

258283036_2786703991629019_3981732121365087419_n

258308726_2786708914961860_643973389945967649_n

258311142_2786710374961714_4907529618192978729_n

258316211_2786700648296020_8229840029300373575_n

258316211_2786709211628497_170573335454596434_n

258477721_2786710131628405_8835246913211189350_n

258564296_2786708411628577_2867850946164519038_n

258595141_2786704458295639_8266144505422022381_n