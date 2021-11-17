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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفير الفاتيكان يزور دير السيدة العذراء مريم بالجنادلة في أسيوط

المطران نيقولاس هنري
المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بالقاهرة

زار المطران نيقولاس هنري، سفير الفاتيكان بالقاهرة اليوم، الأربعاء، دير السيدة العذراء مريم بدير الجنادلة بمركز الغنايم، وذلك ضمن زيارته لمحافظة أسيوط التي بدأت منذ الاثنين الماضي وتستمر حتى بعد غدٍ، الجمعة.

رافق السفير، الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي أسيوط للأقباط الكاثوليك، وبعض الآباء، وكان في استقبالهم القمص تادرس الأورشليمي آمين الدير.

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وأبدى سفير الفاتيكان، خلال زيارته، إعجابه بالدير والمناطق الأثرية والفريسكات، والموقع الجغرافي المتميز للدير بين الجبال والمساحات الخضراء.

وكان المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بالقاهرة، بدأ زيارته لمحافظة أسيوط يوم الاثنين الماضي، حيث التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط كما التقى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وتفقد المدينة الطبية بجامعة أسيوط ومركز الطلاب ذوي الإعاقة ومتحف كلية العلوم والقرية الأوليمبية.

وقال الأنبا كيرلس وليم، مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظة أسيوط، إن زيارة سفير الفاتيكان بالقاهرة  تتضمن زيارة رعوية  لـ 10 كنائس تابعة للإيبارشية، فضلًا عن زيارة دير مار مينا المعلق بجبل أسيوط وزيارة دير راهبات أسيوط الجديدة.

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دير الجنادلة قرية دير الجنادلة إيبارشية الأقباط الكاثوليك سفير الفاتيكان بالقاهرة دير السيدة العذراء محافظة أسيوط جامعة اسيوط

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