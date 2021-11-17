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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان / أبو سمبل البرى

إنقلاب سيارة- أرشيفية
إنقلاب سيارة- أرشيفية

تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان/ أبو سمبل البرى. 

 

وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية، ونقلهم بواسطة الإسعاف، بينما 5 آخرون رفضوا نقلهم، لتعرضهم لإصابات خفيفة.

 

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وكان قد تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، أخطارًا أسوان يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل السياحي، وتحديدًا عند الكيلو 70، ما أسفر عن أصابة 7 أشخاص، منهم شخصان جرى نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بينما 5 آخرون رفضوا نقلهم، لتعرضهم لإصابات خفيفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراء الحادث.

 

وكانت قد تمكنت مباحث البريد بأسوان خلال يوم الأربعاء من ضبط عاطل إنتحل صفة موظف حكومي للنصب والإحتيال على المواطنين بمحافظة أسوان. 

 

وكان المقدم محمد مجدي الغرباوي رئيس مباحث البريد بأسوان، تلقى عدة بلاغات من المواطنين تتضمن قيام عاطل يدعى "ح. ف" بالنصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة جرى إرسالها عن طريق حوالة بريدية، بعد أن أوهمهم أنه موظف حكومي وفي سلطة توظيفهم. 

 

وتم إعداد كمين من قبل رجال مباحث البريد والقبض على العاطل أثناء إستلامه حوالة بريدية من أحد ضحايا بأحد مكاتب البريد بمدينة أسوان، والتحفظ على المتهم وتحرر المحضر رقم 6667 إداري قسم أول أسوان، وإخطار النيابة للتحقيق. 

وكان قد لقي شخصين مصرعهما، فيما أصيب أثنين أخرين في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق إدفو/ مرسى علم بالقرب من الكيلو 35 شمال أسوان، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى إدفو العام ونقل المتوفين إلى المشرحة .

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل بالكيلو 35 بطريق إدفو/ مرسى علم أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، وعلى الفور نقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى أما نقلت المتوفين تم نقلهم إلى مشرحة إدفو العمومية.

تبين أن المتوفين هم شاذلى.أ.ع 33 عاما من قرية وادى عبادى بإدفو، ومحمد.ف.ا 26 سنة من حلوان بالقاهرة، فيما جاءت أسماء المصابين سيد.م.ع 27 سنة من حلوان القاهرة، وعبدالحليم.أ.ف من قرية وادى عبادى بإدفو .

وبناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر تحرياتها لمعرفة الأسباب وراء الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

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