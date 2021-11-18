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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الري الأسبق: لو مطورناش التعليم هنبقى في قاع الأمم

التعليم
التعليم

قال الدكتور محمد نصرعلام وزير الرى و الموارد المائية الأسبق،  إن وزير التعليم يقوم الان بقضية شديدة الأهمية و هي تطوير التعليم الأساسي في الدولة ، مؤكداً أنه تم أهمال هذا القطاع لسنوات عديدة فـ بالتالي تم تراكم المشكلات .

 

وأضاف محمد نصر، خلال مدااخلة هاتفية ببرنامج " رأى عام" المذاع على قناة " تن"، أننا نحاول في تطوير قطاع التعليم في أسرع ما يمكن ، و لكن هذه الأمال تتقاطع مع إيمكانيات الدولة المالية، مشيراً إلى أننا بحاجة إلى تقليل الفجوة بين وزير التعليم و أولياء الأمور.

 

وأوضح وزير الرى ، أن التعليم لا بد أن يكون أولى شئ من الدولة في الإهتمام ، مضيفاً أن التعليم المصري بحاجة إلى مرس مدرب بشكل جيد و الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم المنظومة التعليمية بالمليارات .

محمد نص وزير الرى و الموارد المائية وزير التعليم تطوير التعليم برنامج رأى عام

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