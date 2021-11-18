وزير الري الأسبق: لو مطورناش التعليم هنبقى في قاع الأمم

قال الدكتور محمد نصرعلام وزير الرى و الموارد المائية الأسبق، إن وزير التعليم يقوم الان بقضية شديدة الأهمية و هي تطوير التعليم الأساسي في الدولة ، مؤكداً أنه تم أهمال هذا القطاع لسنوات عديدة فـ بالتالي تم تراكم المشكلات .

وأضاف محمد نصر، خلال مدااخلة هاتفية ببرنامج " رأى عام" المذاع على قناة " تن"، أننا نحاول في تطوير قطاع التعليم في أسرع ما يمكن ، و لكن هذه الأمال تتقاطع مع إيمكانيات الدولة المالية، مشيراً إلى أننا بحاجة إلى تقليل الفجوة بين وزير التعليم و أولياء الأمور.

وأوضح وزير الرى ، أن التعليم لا بد أن يكون أولى شئ من الدولة في الإهتمام ، مضيفاً أن التعليم المصري بحاجة إلى مرس مدرب بشكل جيد و الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم المنظومة التعليمية بالمليارات .