شبانة: الأهلي يتفاوض مع لاعب بيراميدز للضغط على معلول

كشف محمد شبانة عن اللاعب الذي يرغب الأهلي في ضمه لتدعيم الجبهة اليسرى، والضغط على الدولي التونسي علي معلول.

وقال شبانة في تصريحات ببرنامجه "بوكس تو بوكس" عبر قناة ETC: "عرض مسئولو نادي بيراميدز مبلغ 15 مليون جنيه على محمد حمدي لاعب الفريق لإقناعه بتجديد التعاقد معه في الفترة المقبلة بعد علمهم بتوقيعه للأهلي.".

وأشار: "مسئولو بيراميدز يرغبون في الابقاء على اللاعب وعدم رحيله للحاجة إليه والاعتماد عليه بشكل أساسي من جانب إيهاب جلال المدير الفني للفريق".

وشدد: "الأهلي يرغب في ضم محمد حمدي من أجل الضغط على علي معلول، ولكن من "كل الطُعم" هو نادي بيراميدز الذي علم بأن اللاعب وقع للأهلي".

وينتهي عقد محمد حمدي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.