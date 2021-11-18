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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تدمير القمر الصناعي.. روسيا تنتقد اتهامات أمريكا

علم روسيا
علم روسيا

اعترفت روسيا، اليوم الخميس، بتدمير أحد أقمارها الصناعية خارج الخدمة، خلال تجربة صاروخية لكنها رفضت الاتهامات الأمريكية بأنها عرّضت محطة الفضاء الدولية للخطر.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها لرد فعل أمريكا على اختبار موسكو لنظام مضاد للأقمار الصناعية، خاصة وأن الولايات المتحدة نفسها تخلق مخاطر في الفضاء.

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وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، أعلن تدمير قمر صناعي روسي خارج الخدمة، مؤكدا أنه لا يشكل أي تهديد أو خطر للأنشطة الفضائية.

وحسب قناة "روسيا اليوم" ، قال شويجو في تصريح اليوم الثلاثاء: "لقد اختبرنا بالفعل نظاما واعدا بنجاح.. لقد أصاب القمر الصناعي القديم بدقة متناهية".

يأتي ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، أن إصابة قمر صناعي خارج الخدمة في اختبار لمنظومة صاروخية روسية تسبب في تناثر الحطام بالقرب من محطة الفضاء الدولية، لافتين إلى أن هذا من شأنه يشكل تهديدا لسلامة الأنشطة الفضائية.

واعتبرت واشنطن، أن هذه الخطوة تمثل تهديدا لمصالح كل دول العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نفذت روسيا اختبارا لتدمير قمر صناعي. الاختبار خلف أكثر من 1500 قطعة من الحطام المداري ومئات الآلاف من قطع الحطام المداري الأصغر التي تهدد مصالح كل الدول".

وتابع: "هذا الاختبار سيزيد بشكل واضح من خطورة وصول رواد الفضاء إلى المحطة الدولية، بجانب أنشطة الرحلات الفضائية البشرية الأخرى".

وأكد المتحدث، أن واشنطن سوف تعمل مع الحلفاء على الرد على تلك الخطوة الروسية.

ووصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج الاختبار بأنه عمل "طائش" و "مقلق".

روسيا تدمير قمر صناعي محطة الفضاء الدولية اختبار موسكو الخارجية الروسية

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