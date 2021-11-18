الحبس من 3 إلى 10 سنوات عقوبة تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منع دخول المواطنين المنشأت الحكومية دون الحصول على لقاح كورونا قرار رئاسي سيتم تطبيقه على مرحلتين، الأولى تمت بالفعل في 15 نوفمبر والآخرى سيتم تطبيقها بداية من شهر ديسمبر القادم.

وأضاف "حسام عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية، أن الدولة نجحت في تطبيق المرحلة الأولى من القرار بنجاح،متابعا: نجاح المرحلة الأولى دليل على قدرة الدولة ووزارة الصحة.



وأكد على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي محاولة لـ تزوير شهادة لقاح كورونا، متابعا: عقوبة التذوير لن تكون إدارية بل ستكون جنائية .

وشدد على أن عقوبة تزوير الشهادة تصل إلى الحبس لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات، منوها بأن تزوير وثيقة حكومية رسمية تندرح تحت العواقب الجنائية، واستخدامها عقوبة أخرى سيحاسب عليها القانون.



