هل يعود لـ الأهلي؟ تعرف على وجهة محمد النني «المحتملة»

فجرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل الدولي المصري محمد النني مع نادي أرسنال الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أمس الأربعاء، أن نادي أرسنال اتخذ قرارًا بالاتفاق مع النني على فسخ تعاقده في شهر يناير المقبل، حتى يتسنى له الانتقال لأي ناد في شهر يناير المقبل بالمجان.

وعانى محمد النني من الابتعاد عن المشاركة مع أرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث لعب 48 مباراة فقط مع الجانرز هذا الموسم.

كان محمد النني انضم إلى أرسنال في عام 2016، بطلب من الفرنسى آرسين فينجر، المدير الفني الأسبق للجانرز.

وجهة محمد النني المقبلة:

سبق وأكد علاء نظمي “وكيل محمد النني” أن الدولي المصري يطمح في اللعب في النادي الأهلي يوما ما، تنفيذا لوصية والدته “رحمها الله”.

النني من ناشئي النادي الأهلي، حيث انضم إلى القلعة الحمراء في السادسة من عمره، لكنه غادر النادي في سن الـ 16 عاما، لينتقل إلى المقاولون العرب.

ولكن يبدو أن النني يرى أن أمامه الكثير ليقدمه في أوروبا قبل العودة إلى مصر، حيث أكدت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية والتركية، أن الوجهة الأقرب لـ محمد النني هي الانتقال إلى جالاتا سراي التركي بالإضافة إلى اهتمام بشكتاش بضم اللاعب.

محمد النني ليس غريبا على الدوري التركي، حيث سبق اللعب في صفوف بشكتاش موسم 2019 - 2020، على سبيل الإعارة، قادما من نادي أرسنال.

شارك النني مع بشكتاش في 36 مباراة في مختلف المسابقة، سجل خلالها هدفا وصنع 4 أهداف.