شادي محمد: بقاء النني في القاهرة يقربه من الرحيل عن أرسنال إلى بشكتاش

قال الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق، إن محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، اقترب من الرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة، إلى أحد الأندية التركية.



وأضاف شادي محمد خلال تصريحاته في برنامج أوضة اللبس علي قناة النهار، أن النني لم يسافر مع محمد صلاح على متن الطائرة الخاصة إلى إنجلترا؛ ما يؤكد صعوبة استمرار اللاعب مع النادي لهذا الموسم والرحيل في يناير.

وفاز منتخب مصر على منتخب الجابون 2 / 1 في اللقاء الذى أقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر ، ليرتفع رصيد المنتخب للنقطة 14 معززًا بهم تصدره للمجموعة ويتأهل عنها، ينما يتوقف رصيد الجابون عند النقطة السابعة .



أحرز أهداف منتخب مصر محمد مجدي أفشه من ضربة جزاء في الدقيقة 4 ، ثم أحرز هدف الجابون جيم ألفينا في الدقيقة 54، وبهدف عكسي في الدقيقة 74 مدافع الجابون يوهان أوبيانج .