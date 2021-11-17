عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي محمد: بقاء النني في القاهرة يقربه من الرحيل عن أرسنال إلى بشكتاش

صدى البلد

قال الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق، إن محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، اقترب من الرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة، إلى أحد الأندية التركية.


وأضاف شادي محمد خلال تصريحاته في برنامج أوضة اللبس علي قناة النهار، أن النني لم يسافر مع محمد صلاح على متن الطائرة الخاصة إلى إنجلترا؛ ما يؤكد صعوبة استمرار اللاعب مع النادي لهذا الموسم والرحيل في يناير.

 

وفاز منتخب مصر على منتخب الجابون 2 / 1 في اللقاء الذى أقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر ، ليرتفع رصيد المنتخب للنقطة 14 معززًا بهم تصدره للمجموعة ويتأهل عنها، ينما يتوقف رصيد الجابون عند النقطة السابعة .


أحرز أهداف منتخب مصر محمد مجدي أفشه من ضربة جزاء في الدقيقة 4 ، ثم أحرز هدف الجابون جيم ألفينا في الدقيقة 54، وبهدف عكسي في الدقيقة 74 مدافع الجابون يوهان أوبيانج .

ترشيحاتنا

أخدتي من الحياة كل اللي انتي محتاجاه| مُعجبة تفاجئ ياسمين صبري بسؤال

اتربينا غلط .. رانيا يوسف تكشف سبب ندمها على الزواج

دعاء ثلث الليل .. 9 كلمات تقضي عنك حاجتك لا تفوتك

بعد عام من الجفاف.. الجزائر تخزن 165 مليون متر مكعب من المياه بفضل الأمطار

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار غزيرة ورعدية على 8 محافظات | اعرفها

سميحة أيوب تكشف تفاصيل عملها بالإذاعة | فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

غضب في الأهلي بسبب علي معلول .. تفاصيل

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

الأرصاد تحذر: بدأت الأمطار الخفيفة على الإسكندرية.. واحتمالية لغزارتها غدا

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

الطقس غدا.. أمطار رعدية غزيرة على 10 مناطق بالجمهورية بينها القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

آثار مصرية في البر والبحر.. أسرار المدينة الغارقة بالإسكندرية

امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

تخلص من انتفاخ القولون نهائيا بـ 20 طريقة

فيديو

فيديوجراف.. لا تخافوا ولكن احذروا.. طقس الشتاء قادم في الطريق

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

«جواب غرامي».. أب يفاجئ ابنته أمام الجميع داخل المدرسة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ