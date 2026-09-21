رئيس مدينة سفاجا يتابع زراعة 75 شجرة ظل ضمن خطة التوسع في المساحات الخضراء

في إطار خطة وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة لزراعة مليون شجرة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء وتشجير محاور الطرق والشوارع الرئيسية، تواصل مدينة سفاجا تنفيذ أعمالها لرفع مستوى المظهر الحضاري والبيئي بمختلف مناطق المدينة.

وفي هذا السياق، تابع اللواء أحمد أبو الحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، أعمال التشجير والتجميل بعدد من المناطق، والتي أسفرت عن زراعة 75 شجرة ظل، ضمن خطة تستهدف التوسع في الرقعة الخضراء وتحسين الصورة البصرية والجمالية للمدينة.

التوسع في التشجير وتحسين جودة الحياة

وأكد رئيس مدينة سفاجا استمرار تنفيذ أعمال التشجير بمختلف المناطق والمحاور، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تسهم في تحسين المظهر العام وتوفير بيئة أكثر جمالًا وجودة للمواطنين.

وأشار إلى أن أعمال زراعة الأشجار تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في المساحات الخضراء، والاستفادة من المساحات المتاحة، بما ينعكس على تحسين البيئة والارتقاء بجودة الحياة.

استكمال زراعة الأشجار بالمناطق المستهدفة

وتأتي أعمال زراعة 75 شجرة ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري والبيئي لمدينة سفاجا، مع استمرار استكمال أعمال التشجير وزراعة الأشجار في باقي المناطق والمحاور المستهدفة.

وتستهدف الخطة تعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة، وزيادة الرقعة الخضراء، وتحسين الصورة البصرية للمدينة، بما يعزز طابعها الحضاري والبيئي.