الوقائع المصرية تنشر تعديل النظام الأساسى للشركة القابضة للتشييد والتعمير

القابضة للتشييد

نشرت جريدة الوقائع المصرية فى عددها 255 تابع (ج) الصادر 14 نوفمبر 2021 قرار وزارة ‬قطاع الأعمال العام رقم 147 لسنة 2021 الخاص بشأن النظام الاساسى المعدل للشركة القابضة للتشييد والتعمير ، بما يتوافق مع تعديلات القانون 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .



وأشارت جريدة الوقائع المصرية أن النظام الأساسى للشركة القابضة للتشييد والتعمير يضم بعد تعديله 12 بابا، و43 مادة تشمل كل ما يتعلق بملكية وإدارة الشركة تفصيليا .



وتضمن الإعلان تفاصيل تاسيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورأس مالها الذي حدد ب 1.635 مليار جنيه موزعة على 16.3 مليون سهم بقيمة 100 جنيه لكل سهم، فيما حدد رأس المال المرخص به بـ2 مليار جنيه.



كما حدد الباب الرابع تشكيل واختصاص مجلس الإدارة بحيث يتكون من رئيس مجلس غير تنفيذى وعضو منتدب تنفيذي بجانب بقية الأعضاء الذين يختارهم الوزير المختص، ويتولى رئيس المجلس 10 مهام أبرزها رئاسة الجمعيات والاجتماعات ومتابعة سير عمل العضو المنتدب التنفيذي.



كما يتولى العضو المنتدب التنفيذى إدارة وتسيير العمل بالشركة وله كل الصلاحيات .





وحدد النظام الأساسى تكوين واختصاص الجمعية العامة للشركة ودورها فى متابعة أعمال الشركة، وذلك بحسب ما ورد تفصيليا فى الباب الخامس خاصة مواعيد انعقادها مرتين سنويا .



