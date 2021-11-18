نائب سكرتير الأمير تشارلز: نترقب تعاونا كبيرا مع مصر في قضية المناخ

وصل ولي عهد المملكة المتحدة الأامير تشارلز أمير ويلز وقرينته كاميلا باركر دوقة كورنوال إلى مصر، اليوم الخميس، قادمين من الأردن، في زيارة تستغرق يومين، يلتقيان خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن كريس فيتزجيرالد، نائب السكرتير الخاص للأمير تشارلز، قوله "زيارة صاحبي السمو الملكي إلى مصر تأتي بينما تتولى المملكة المتحدة رئاسة الدورة 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فيما فازت مصر باستضافة الدورة 27 عام 2022".

وأضاف فيتزجيرالد "في هذا العقد الحاسم للعمل المناخي، من المتوقع بالتالي أن تشهد الأشهر الـ 12 المقبلة تعاونًا كبيرًا بين المملكة المتحدة ومصر. في الواقع، ستركز الزيارة بشكل كبير على معالجة أزمة المناخ".

تحدث السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، عن كواليس الزيارة التاريخية لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز لمصر.

وأكد "جاريث بايلي" خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي " أن الأمير تشارلز سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمصر، ستكون زيارة رسمية.

وأوضح "جاريث بايلي" أنه سيكون هناك لقاء مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس، مضيفا أنه سيكون هناك زيارات للمشاريع القومية والتنموية.

وأشار السفير البريطاني بالقاهرة إلى أنه سيكون هناك زيارات للأمير تشارلز وقرينته لأماكن أخرى احتراما لقيمة وقامة الدولة المصرية.