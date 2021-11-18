تضم 60 عضوا.. انعقاد الدورة التدريبية للتحول الرقمي بالنيابة الإدارية |صور

عقدت إدارة التحول الرقمي في النيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبدالرحمن، بالاشتراك مع قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدورة التدريبية التخصصية حول "التحول الرقمي والأمن السيبراني".

يأتي ذلك برعاية المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع التطوير المؤسسي.

وانعقدت فعاليات تلك الدورة على مدار يومي ١٧ و ١٨/ ١١/ ٢٠٢١، حيث شارك فيها عدد "٦٠ " من المستشارين مديري وأعضاء النيابة الإدارية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وضمن السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية من الاهتمام بعقد الدورات التدريبية في مختلف التخصصات بصفة دورية للسيدات وأعضاء النيابة الإدارية، بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كافة المجالات.



