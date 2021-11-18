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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أنشطتها النووية.. فرنسا تدعو وكالة الطاقة الذرية لتوجيه رسالة حازمة لإيران

أرشيفية
أرشيفية

 طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوجيه رسالة حازمة إلى إيران بعد رفض الأخيرة التعاون معها حول أنشطتها النووية.

 

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس تعتبر أنه على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يوجه رسالة صارمة لإيران.

 

وأضافت الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تعتبر أن نتائج التقريرين اللذين نشرهما أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية وعدم تعاونها مع الوكالة مقلقة جدا"، داعية إيران إلى احترام التزاماتها وتعهداتها تجاه وكالة الطاقة الذرية والتعاون الكامل معها، والعودة لتطبيق بنود الاتفاق النووي.

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وكانت أعربت إيران أمس الأربعاء عن رفضها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها النووية، معتبرة أنه "تحركه دوافع سياسية". بحسب ما نقلته وكالة "إسنا" شبه الرسمية.

 

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت أن إيران تواصل انتهاك العديد من بنود الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، خاصة بما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه.

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