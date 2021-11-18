أكبر اقتصادات العالم تلبي دعوة أمريكا بالإفراج عن احتياطيات النفط

قالت الصين والهند واليابان، أكبر اقتصادات العالم، اليوم الخميس، إنها تتطلع إلى ضخ النفط من احتياطياتها الاستراتيجية، بعد طلب نادر من الولايات المتحدة لتحرك منسق وسريع لخفض أسعار الطاقة العالمية.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، يعكس التحرك الأمريكي، الإحباط الشديد من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا الذين رفضوا طلبات واشنطن لتسريع إنتاج النفط مع انتعاش الاقتصاد العالمي من الوباء.

ويأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي يقاوم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغوط السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار البنزين والتكاليف الأخرى التي يقودها التعافي.

وطلبت إدارة بايدن كبار مشتري النفط مثل الهند وقال العديد من الأشخاص المطلعين على الطلبات لرويترز إن اليابان وكذلك الصين، تدرسان الإفراج عن مخزونات من النفط.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 4٪ إلى أدنى مستوى لها في ستة أسابيع بعد طلب أمريكا وقرار الصين بالإفراج عن النفط.

وقال جون دريسكول العضو المنتدب في شركة الاستشارات جي تي دي إنيرجي في سنغافورة “خام برنت الآن أقل من 80 دولارًا. لها تأثير قصير المدى على أسواق النفط. من المحتمل أن يكون ذلك جيداً لخفض الأسعار بنسبة 5٪ على الأقل”.

وقال مكتب الاحتياطي الحكومي الصيني، إنه يعمل على ضخ احتياطيات النفط رغم رفضها التعليق على الطلب الأمريكي.

وكشف مسؤول بوزارة الصناعة اليابانية أن واشنطن طلبت تعاون طوكيو في التعامل مع أسعار النفط المرتفعة لكنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كان الطلب يتضمن إصدارات منسقة للاحتياطيات.

وقال المسؤول إنه بموجب القانون، لا يمكن لليابان الإفراج عن الاحتياطيات لخفض الأسعار.