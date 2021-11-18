خوفا من استهداف روسيا.. البنتاجون تبحث عن طريقة لإخفاء أقمار التجسس الأمريكية

قالت رئيسة أركان القوة الفضائية الأمريكية، اللفتنانت جنرال نينا أرماجنو، إنها تعتقد أن إطلاق روسيا منظومة فضائية مضادة للأقمار الصناعية يتطلب مزيدًا من تحسين الدفاع عن الأصول الفضائية الأمريكية في الجيش.



وأضافت أرماجنو للصحفيين، إنه بالنسبة للقوة الفضائية، فإن ذلك يعني إيجاد طرق فعالة لجعل الأصول الفضائية "أكثر صعوبة في العثور عليها أو أقل إثارة".



وتابعت “نقوم بعمل منطقة البعثة هذه حسب منطقة البعثة. نحن بحاجة إلى استخدام أصولنا الخاصة بالتحذير من الصواريخ، ونحتاج إلى إضافة طبقات من المدارات ، والقدرات الهجينة ، والأقمار الصناعية الأصغر ، والقدرات المتوفرة تجاريًا".

وجادلت أرماجنو بأن كل هذا سيعقد استهداف روسيا لقدراتنا الرئيسية في مجال الإنذار الصاروخي.



واستطردت قائلة إن "ما نراه هو سلاح روسي" وأنه "إذا تمكنوا من تدمير قمر صناعي روسي ، فيمكنهم تدمير قمر صناعي أمريكي".

وتحدثت اللفتنانت جنرال بعد أن أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الثلاثاء أن الاختبار، الذي أصيبت خلاله المركبة الفضائية الروسية تسيلينا-دي، تم إجراؤه وفقًا للمعايير الدولية.



وأضافت "تم تنفيذ هذا الحدث في توافق صارم مع القانون الدولي، بما في ذلك معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 ، ولم يكن موجهاً ضد أي شخص، نظرًا لوقت الاختبار ومعلمات المدار، فإن الشظايا المتكونة أثناء ذلك لم تشكل تهديدًا ولم تتدخل أو تعرقل تشغيل المحطات المدارية والمركبات الفضائية والأنشطة الفضائية.

وأضافت زاخاروفا في بيان إن هذه الشظايا مدرجة في الكتالوج الرئيسي لنظام التحكم في الفضاء المحلي ويتم أخذها على الفور للحصول على الدعم المناسب حتى تختفي".

وبشكل منفصل ، لفتت زاخاروفا الانتباه إلى حقيقة أنه منذ الخمسينيات من القرن الماضي، كانت الولايات المتحدة "تنتهج بثبات سياسة استخدام الفضاء الخارجي لإجراء عمليات قتالية ونشر أنظمة أسلحة ضاربة من أجل تحقيق التفوق العسكري حتى تحقيق الهيمنة الكاملة في الفضاء الكوني".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية زاخاروفا: "نحن نتحدث ، أولاً وقبل كل شيء ، عن إنشاء مجموعة مضادة للصواريخ في الفضاء (بما في ذلك الصواريخ الاعتراضية) ، فضلاً عن وسائل التأثير غير المصرح به على أجسام البنية التحتية الفضائية المدارية".

وجاء البيان في أعقاب تأكيد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن موسكو اختبرت بنجاح نظامًا مضادًا للأقمار الصناعية ، والذي "أصاب قمرًا صناعيًا قديمًا بدقة".