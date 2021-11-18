8 عادات صحية لمنع اضطرابات المثانة طويلة الأمد لدى النساء

مع تقدمهن في السن، تبدأ النساء في مواجهة بعض المشكلات فيما يتعلق بالتحكم في المثانة. وبينما يوصى برأي الطبيب فلا ضير في التعرف على الجسم وخاصة المثانة البولية وهي عضو مرن يخزن البول ويفرغه.

تقول الدكتورة روبينا شانواز زد ، استشاري أول ، أمراض النساء والتوليد والمسالك البولية في مستشفى فورتيس لا فيم ، ريتشموند رود ، بنغالورو ، إن الاهتمام ببناء عادات صحية للمثانة يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في منع اضطرابات المثانة على المدى الطويل وفقا لindianexpress

ثماني عادات لعلاج اضطرابات المثانة

1. إفراغ المثانة في الوقت المناسب : نميل إلى تجنب استخدام المرحاض حتى الضرورة القصوى. لكن التفريغ الواعي للمثانة مرة واحدة كل 2-3 ساعات يجنبك زيادة انتفاخها وتعجيل احتباس البول على المدى الطويل.

2. لا تؤخر الرغبة في التبول: من المقبول الامتناع عن التبول من حين لآخر أثناء السفر ، ولكن التأخير المنتظم لقضاء حاجتك يمكن أن يؤدي إلى أنماط التبول المضطربة والتهابات المسالك البولية.

3. الاسترخاء أثناء التبول: وهذا ينطبق على كل من العقل والجسم.

إذا حاولت التبول بسرعة وخرجت ، فمن المرجح أنك ستحتفظ بالبول مما قد يؤدي إلى التهابات المسالك البولية. ينطبق الاسترخاء الجسدي على الجلوس بشكل مريح وإرخاء عضلات قاع الحوض للمساعدة في إفراغ المثانة بالكامل.

4. اشرب كمية كافية من السوائل: تأكد من ترطيب نفسك بـ 10-12 كوب / 2 - 3 لترات من السوائل يوميًا. تذكر الحساء ، يتم احتساب العصائر أيضًا على أنها سوائل لأن التركيز على الماء فقط يصبح صعبًا بالنسبة لمعظم الناس.

تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين: يؤدي تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي والقهوة والكولا إلى زيادة معدل التبول.

6. الإقلاع عن التدخين: يؤدي التدخين إلى تضيق الأوعية ، مما يعرضك لخطر متزايد للإلحاح البولي بسبب تهيج المثانة.



7. تدرب على تمارين الحوض : تمارين قاع الحوض - أو كيجل - تحاكي إيقاف البول في منتصف الطريق (على الرغم من أن التمرين الفعلي يجب أن يتم على مثانة فارغة) والإمساك بها لمدة 3-5 مرات ثم الاسترخاء لمدة 3-5 مرات. يتكرر هذا من 10 إلى 15 مرة مرتين يوميًا لتقوية قاع الحوض الذي يدعم المثانة البولية. ستعمل الممارسة المنتظمة على قطع شوط طويل في منع تسرب البول.

8. تجنب المحفزات التي تزيد الضغط داخل البطن: زيادة الوزن والسعال المزمن والإمساك المزمن يمارسان ضغطًا متزايدًا على قاع الحوض ، مما يؤدي إلى تراخي العضلات الداعمة وتسرب البول. إن الحفاظ على وزن صحي وتجنب السعال المزمن والإمساك سيخفف الضغط على قاع الحوض